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「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪、高官離職

緬甸軍政府控翁山蘇姬違法買直升機 添5項貪腐罪名

中央社仰光15日綜合外電報導
緬甸軍政府法院對遭罷黜的領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）提出5項新貪腐指控。美聯社
緬甸軍政府法院對遭罷黜的領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）提出5項新貪腐指控。美聯社

消息人士告訴法新社，緬甸軍政府法院對遭罷黜的領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）提出5項新貪腐指控。這些指控涉及翁山蘇姬租用和購買直升機。

這位諾貝爾和平獎得主自她的政府於去年2月1日政變中被迫下台以來，一直遭到拘留。這場政變引發大規模抗議，安全部隊以血腥鎮壓來弭平異議。根據當地觀察組織，政變迄今已造成逾1400名平民喪命。

翁山蘇姬正面臨一系列刑事和貪腐指控，包括違反國家機密法，這些指控若定罪，最高刑期總和將超過100年。

消息人士表示，翁山蘇姬昨天下午面臨貪腐指控，罪名與租用、維修和購買直升機有關；緬甸前總統溫敏（Win Myint）也面臨相同指控。

去年12月官方媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，翁山蘇姬和溫敏因為幫前社福救濟部長溫蔑埃（Win Myat Aye）租借和購買直升機，違反金融法規和造成國家損失，因此將遭起訴。

軍事法庭10日宣判，76歲的翁山蘇姬因與非法進口及持有對講機有關的2項指控，以及1項違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範的指控被判有罪，需入監服刑4年。

在此之前，法院去年12月宣判翁山蘇姬在競選期間因煽動群眾對抗軍方及違反COVID-19防疫規定，遭判處2年有期徒刑。

緬甸軍政府承諾將於2023年8月舉行大選，不過上述6年刑期很可能讓翁山蘇姬無法參加選舉。

翁山蘇姬 緬甸 諾貝爾

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