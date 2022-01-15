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舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

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東加火山大規模噴發 日本又對岩手縣發海嘯警報

中央社東京16日綜合外電報導
日本氣象廳發布海嘯警報。（圖／翻攝自NHK新聞網）
日本氣象廳發布海嘯警報。（圖／翻攝自NHK新聞網）

南太平洋島國東加的火山島15日下午發生大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨0時15分對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

日本放送協會（NHK）報導，海嘯波已抵達奄美群島、吐噶喇群島以及沿岸地區。氣象廳先前也針對從北海道至鹿兒島縣的太平洋側廣大範圍地區發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下）。

日本氣象廳原先曾表示，這次東加火山島大規模噴發，日本沿岸地區或許會出現若干潮位變化，但無受害之虞。

已發布海嘯警報的鹿兒島縣奄美大島小湊地區，於15日深夜11時55分觀測到1公尺20公分海嘯波。岩手縣久慈港也於16日凌晨2時26分觀測到1公尺10公分海嘯波。

日本氣象廳呼籲民眾立即逃往高處避難，絕對不可輕忽，因為海嘯可能會一波波來襲，且海嘯波有可能會愈來愈高，務必要繼續避難。

至於發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下）地域，截至16日凌晨3時30分，觀測到90公分海嘯地點包括小笠原群島的父島、高知縣土佐清水市、和歌山縣御坊市、和歌山縣串本町以及北海道濱中町。

此外，以太平洋沿岸為中心的廣大範圍也觀測到數十公分高海嘯，也有一些地區持續上升中。氣象廳呼籲已發布海嘯注意報的沿岸地區居民，遠離海岸和河川的河口，絕對不可為了好奇而前往窺探。

日本海上保安廳表示，已派遣巡視船艇和航空機前往各地沿岸地區調查受害情況，截至16日凌晨4時，未接獲受害報告。

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