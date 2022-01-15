我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪、高官離職

外交協商陷死胡同 分析：俄軍事入侵烏克蘭可能性增

中央社巴黎15日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯與美歐本周接連舉行會談，但雙方未能找到化解烏克蘭危機的外交解決方案。分析人士認為，這不僅增加俄羅斯對烏克蘭發動新一波攻擊的可能性，全面戰爭也並非毫無可能。

俄羅斯遭控在烏克蘭邊境附近集結約10萬兵力，還要求西方國家承諾，這個親歐盟的前蘇聯國家永遠不會加入北大西洋公約組織（NATO）。

俄羅斯與美、歐本周接連就烏克蘭危機舉行3輪會談，由於西方斷然拒絕俄國訴求的北約不再東擴，俄方代表認為美歐似乎無意與俄國一同化解危機，外交途徑已走入「死胡同」。

美方也警告，俄國可能在數周內發起「假旗行動」（false-flag operation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動），作為入侵烏克蘭的理由。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，「我們掌握的訊息顯示，俄羅斯已安排一組特工在烏克蘭東部進行假旗行動。」她指出，這些特工受過城鎮戰與爆破訓練，以營造烏克蘭準備攻擊東部邊境俄軍的表象。

與此同時，烏克蘭於14日凌晨遭受大規模網路攻擊，西方國家將其歸咎於俄羅斯。部分分析人士擔心，這可能是俄羅斯發動攻擊的前奏。

●爭議的可能出路為何？

北約先前已明確表示，永遠不會排除烏克蘭加入的可能性。分析人士則認為，現階段看來，烏克蘭加入北約的機率很低。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐亞中心（Eurasia Center）副主任哈靈（Melinda Haring）說，「令人遺憾的是，戰爭發生的可能性變高，我們已經陷入真正的僵局。就目前情況看來，俄羅斯和美國的立場是水火不容、無法協調的。」

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）副主任崔寧（Dmitry Trenin）也說，「從邏輯上來說，缺乏外交解決方案會導致這場危機進一步惡化，而軍事解決方案已被視為可能的出路。」

●俄羅斯有何計畫？

分析人士表示，儘管已出現一些不祥訊號，但目前尚無法確認俄羅斯總統普亭的真實意圖。

歐盟智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations）更寬廣歐洲計畫（Wider Europe programme）主任杜穆林（Marie Dumoulin）稱，「是否繼續這些會談，將由普亭決定，現在沒有人知道決定為何。」

●可能的軍事行動形式為何？

即使俄羅斯選擇採取軍事行動，入侵烏克蘭，俄方行動也可能不會擴大為「全面戰爭」。

俄羅斯知名安全分析師蘇契可夫（Maxim Suchkov）表示，普亭可能會考慮在2014年併吞的克里米亞半島（Crimea）或烏東分離主義者控制的頓巴斯地區（Donbass）進行飛彈部署等應對措施。

法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation for Strategic Research）特別顧問海斯柏格（Francois Heisbourg）認為，另一種選擇可能是將頓巴斯地區與克里米亞聯繫起來，獲得有限的「領土收益」。

根據美國情報部門的說法，針對是否入侵烏克蘭，俄羅斯尚未做出最終決定。一名不願透露姓名的法國外交消息人士也稱，「我不認為有立即入侵的準備。」

●軍事行動後果為何？

西方國家一再警告俄羅斯，一旦俄國再次攻擊烏克蘭，將引發「巨大」後果。不過，所謂的後果可能會以「制裁」形式出現，而非任何軍事反擊行動。

一旦爆發戰爭，莫斯科和西方將陷入冷戰後前所未見的危機。屆時俄羅斯與中國的夥伴關係可能進一步強化，俄國與白俄羅斯專制政權的聯盟也可能更加鞏固。

杜穆林認為，軍事干預的可能性不高，因為這麼做耗費的「費用、軍事、政治、財務和人力」成本將會相當可觀。

哈靈也主張，普亭將透過「未達戰爭程度的方式」打擊烏克蘭，讓歐洲「焦頭爛額，但無法祭出嚴厲制裁措施。」

白俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

法國電費凍漲 消費者團體叫好 觀察家批助選馬克宏

下一則

東加火山大規模噴發 日本又對岩手縣發海嘯警報

延伸閱讀

鞏固政治地位？紐時：烏克蘭只是普亭布局裡的一小步

鞏固政治地位？紐時：烏克蘭只是普亭布局裡的一小步
美國情報指「俄特工」滲透烏克蘭 為入侵找藉口

美國情報指「俄特工」滲透烏克蘭 為入侵找藉口
美威脅制裁普亭 俄羅斯警告：無恥之舉、視同斷交

美威脅制裁普亭 俄羅斯警告：無恥之舉、視同斷交
俄對出兵烏克蘭「說詞反覆」 普亭掌大權 心思沒人知

俄對出兵烏克蘭「說詞反覆」 普亭掌大權 心思沒人知

熱門新聞

Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27

超人氣

更多 >
楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量
獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入

獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達