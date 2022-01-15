短評／北韓接連試射飛彈 要觸北京冬奧霉頭？

金正恩11日在專用列車中，以望遠鏡觀察極音速武器試射。歐新社

北韓 官方媒體15日報導，北韓14日在射擊演習中試射鐵路機動飛彈。這是北韓本月第3度測試武器，領導人金正恩 未親自視察。北韓動作頻頻，引發美國推動新一波制裁。

不過朝中社12日報導，北韓國防科學院11日成功進行一次極音速飛彈試射，勞動黨總書記金正恩觀看並指導試射，這是金正恩自2020年3月以來首次親自到現場觀看飛彈試射。

金正恩不願面對的真相是：北韓的核武問題在拜登政府的外交政策裡面排序很低，甚至無暇處理。拜登施政的第一優先是內政，外交戰場的頭號大敵是北京，迫切的威脅是俄國，同時面對中俄已經讓美國備多力分。

中俄頻頻在聯合國安理會主張減緩對北韓的經濟制裁，跟美國唱反調。兩個老大哥正在跟「美帝」對峙，沒時間去管小老弟射飛彈，即使是彈道飛彈，北韓自是有恃無恐。

有意思的是，北韓在元月還沒過半就三度試射飛彈，顛覆了專家普遍認知的「北京冬奧 前，北韓不搞事」的前提。難不成，北韓真的翅膀硬了，要讓大哥漏氣嗎？

其實，不是這樣的。北京舉辦冬奧，原本應該是「歲月靜好」的美事一樁，可華府呼朋引伴大搞「外交抵制」，等於是拆習近平的台。

既然「歲月靜好」在美國作梗下已不可得，北京坐視北韓頻頻施放「煙火」給華府出難題，也只是剛好。北韓已宣布不派團參加冬奧，等於推翻南韓總統文在寅藉機破冰重啟對話的計畫。朝鮮半島要出現新局面，至少得等到南韓新政府上台，才有可能了。