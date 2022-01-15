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債務違約無妨？斯里蘭卡產學領袖呼籲政府先買食物

編譯黃淑玲／綜合外電
斯里蘭卡民眾排隊購買煮食需要的瓦斯。 美聯社
斯里蘭卡民眾排隊購買煮食需要的瓦斯。 美聯社

斯里蘭卡重要經濟學者與企業領袖，近日紛紛呼籲總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）不必急著應付債務還款期限，違約無妨，該把珍貴的外匯存底優先拿去購買食物、燃料、醫藥等民生必需品。

斯里蘭卡央行總裁卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）5日推文說，該行已經撥了5億美元用於支應18日將到期的國際主權債券，消息一出，引發諸多反對意見。

前世界銀行首席經濟學家戴瓦拉江（Shanta Devarajan）在當地報紙DailyFT上撰文指出：「這5億美元可以讓老百姓，特別是貧苦的人民，買食物給自己和孩子。結果政府卻選擇拿去還給債券持有人，這些人很少是窮困的。」

斯里蘭卡在與中國進行一宗15億美元的貨幣交換後，去年12月得以將外匯存底提高到31億美元。根據惠譽信評的資料，這31億美元正好足夠償還多筆在今年第1季到期的外幣債務。

錫蘭商會會長Vish Govindasamy也與戴瓦拉江意見類似。他告訴DailyFT，政府應該重整債務，將流入的外匯導向民生必需，改善斯國人民困境。

由於外匯存底急性短缺，斯里蘭卡人民每天要排長隊買煮食物用的瓦斯，物價快速飆漲，愈來愈常停電，而且欠缺民眾很需要的奶粉。斯里蘭卡氣候炎熱，而且很多家庭買不起冰箱，奶粉因而成為主要食品。

前央行副總裁A. Wijewardena指出，斯里蘭卡過去償債紀錄良好，但當前外匯存底幾近於零的情況下，有可能沒辦法再維持紀錄。

反對政府放任債務違約的錫蘭資產管理執行董事Dulindra Fernando則是說，籲請政府不要履行債務的人是出於政治動機，他們輕率不顧斯里蘭卡一旦違約後所牽連出的龐大成本。因為這批反對人士發現，這是動搖政府的最佳機會。

央行 債券 貨幣

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