衣索比亞戰事兩周釀平民108死 糧食救援近停擺

聯合國表示自新年以來，在衣索比亞北部泰格瑞戰亂地區至少有108名平民在連串空襲中喪生。路透

聯合國 今天表示自新年以來，在衣索比亞北部泰格瑞（Tigray）戰亂地區至少有108名平民在連串空襲中喪生。

法新社報導，聯合國並警告隨他們在當地糧食配送作業瀕於停擺邊緣，泰格瑞地區人道災難正浮現。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在推特 （Twitter）說：「我懇請各方：終止各種形式的戰鬥；所有亟待人道救助的民眾，都必須儘快得到救援。」

2020年11月衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）指控割據當地的「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）攻擊政府軍營，並派軍前往泰格瑞地區進剿後，從此衣索比亞北部陷入戰亂。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）表示，據報自新年以來，泰格瑞地區至少平民108人喪命、75人受傷，據信這是政府軍空軍部隊空襲所造成。

與此同時，聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme，WFP）表示，他們對此區的糧食配送作業已降至新低。因戰事升高，自去年12月中以來糧食計畫署就沒有車隊可抵泰格瑞首府默克 萊（Mekele）。

糧食計畫署發言人費里（Tomson Phiri）說：「沒有食物、沒有燃料，我們正瀕於人道大災難邊緣。」他說經過14個月來的戰亂，衣索比亞北部亟待糧食援助的人數比以往任何時候都多。