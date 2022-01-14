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關係好轉？俄應美要求 搗毀橫行全球的駭客組織REvil

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯聯邦安全局總部。（路透）
俄羅斯聯邦安全局總部。（路透）

俄羅斯聯邦安全局（FSB）14日表示，應美國政府要求，已搗毀全球最惡名昭彰的網路犯罪組織REvil，並逮捕其中一些成員。紐時報導指，目前尚不清楚該行動是否會緩解與美國間的緊張關係。

俄羅斯聯邦安全局指出，應美國總統拜登政府多次要求，在俄羅斯五個地區共計25處地點進行大範圍突擊行動後，「有組織的犯罪集團已不復存在」。

據了解，俄羅斯聯邦安全局沒收了4.26億盧布（約550萬美元）現金和加密貨幣，以及60萬美元和50萬歐元等。

逮捕行動的同天，美國政府譴責俄羅斯派遣特工進入烏克蘭為入侵製造藉口，以及質疑俄羅斯駭客對烏克蘭進行大規模網攻。

拜登政府的一名高階官員表示，俄方對REvil的掃除行動與歐洲安全緊張局勢和烏克蘭命運無關。但尚不清楚俄方是否也認為兩國之間罕見聯手也與烏克蘭無關。

REvil去年7月發動勒索軟體攻擊美國資訊科技公司Kaseya，導致全球五大洲數千家企業癱瘓，去年6月全球最大肉品加工商JBS也遭REvil攻擊，因而支付了1100萬美元贖金。

拜登當時警告俄國總統普亭，如果不迅速對REvil等駭客組織採取行動，俄國將面臨嚴重後果。隨後REvil一度消失在網路上，但在9月又捲土重來，美國國務院11月時宣布懸賞高達1000萬美元，以獲取有關REvil頭目的資訊。

俄羅斯聯邦安全局未說明共逮捕了多少人，也沒有說是否有逮到組織頭目，REvil是否真的被搗毀還有待觀察，之前許多類似團體會以新名稱重出江湖。

俄羅斯 烏克蘭 拜登

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