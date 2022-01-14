我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

Omicron疫情在紐約等大城開始減緩 全美染疫平均數攀升

南韓也有年金破產危機 32歲以下退休恐成「下流老人」

編譯林奇賢／綜合外電
隨著人口快速老化，南韓國民年金跟台灣各大年金一樣，也面臨破產的危機。路透
隨著人口快速老化，南韓國民年金跟台灣各大年金一樣，也面臨破產的危機。路透

南韓民間智庫的最新報告指出，除非退休金基金改革基金運作，否則在1990年以後出生的南韓勞工，30年後可能領不到國民年金公團（NPS）每月發放的退休金。

南韓國民年金涵蓋一般民眾、農漁民及鄉村地區民眾，堪稱全民性的年金方案，目前管理的資產為全球第三大。然而，韓國經濟研究院（KERI）13日發布報告指出，若不立刻推動退休金改革，預估到2055年時就會因為人口快速老化、低出生率而快速乾涸，南韓的未來世代將過得「苦哈哈」。

根據報告，南韓國民年金預計將在2039年前陷入赤字，資產準備將在2055年前耗盡。截至2020年，每100名成人繳付給NPS的資金，支持了19.4名老年人，但這個數字到2050年時將暴增至93.1人。按這個速度，32歲以下的人在2055年符合屆滿65歲的領取資格時，可能無法每月領到退休金。

而且，南韓現在發放的退休金甚至已不足以支撐老年人的生活。截至2018年，南韓老年人有25.9%的所得是來自每月退休金，相較下，五大主要國家（美國、英國、法國、德國、日本）的比率為56.1%，比南韓高出一倍多。

民間退休金所提撥的所得占比更低，僅22.1%。根據KERI研究，南韓老年人口的貧窮比率在2020年達到40.4%，是OECD 37個成員國中最高，也是上述五個國家平均值14.4%的三倍多。

對正苦於因應出生率低迷、人口快速老化的南韓來說，未來展望也日趨黯淡。截至去年9月底，NPS納保人數約2,200萬人，只比2020年底增加1,000人。經濟活躍人口預料將持續減少，15-64歲人口占比將在2030年降至66%，遠低於2020年的72.1%，2070年更將降至46.1%。

南韓國民年金每月的保險費率從1998年的3%首度調漲以來，已20多年沒變，都維持在9％，一些專家建議調高費率至12%，並減少發放額。

退休金 南韓 保險

上一則

發給粉紅口罩 義大利警察工會反對稱有損形象

延伸閱讀

玄彬、孫藝真甜蜜約會鐵證曝光 1個線索洩出遊時間點

玄彬、孫藝真甜蜜約會鐵證曝光 1個線索洩出遊時間點
加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

軍事動作不斷 南韓：北韓又朝東方發射不明飛行物

軍事動作不斷 南韓：北韓又朝東方發射不明飛行物
南韓14日起採用輝瑞口服藥 治療新冠病患

南韓14日起採用輝瑞口服藥 治療新冠病患

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03

超人氣

更多 >
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水