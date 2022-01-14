南韓也有年金破產危機 32歲以下退休恐成「下流老人」

隨著人口快速老化，南韓國民年金跟台灣各大年金一樣，也面臨破產的危機。路透

南韓 民間智庫的最新報告指出，除非退休金 基金改革基金運作，否則在1990年以後出生的南韓勞工，30年後可能領不到國民年金公團（NPS）每月發放的退休金。

南韓國民年金涵蓋一般民眾、農漁民及鄉村地區民眾，堪稱全民性的年金方案，目前管理的資產為全球第三大。然而，韓國經濟研究院（KERI）13日發布報告指出，若不立刻推動退休金改革，預估到2055年時就會因為人口快速老化、低出生率而快速乾涸，南韓的未來世代將過得「苦哈哈」。

根據報告，南韓國民年金預計將在2039年前陷入赤字，資產準備將在2055年前耗盡。截至2020年，每100名成人繳付給NPS的資金，支持了19.4名老年人，但這個數字到2050年時將暴增至93.1人。按這個速度，32歲以下的人在2055年符合屆滿65歲的領取資格時，可能無法每月領到退休金。

而且，南韓現在發放的退休金甚至已不足以支撐老年人的生活。截至2018年，南韓老年人有25.9%的所得是來自每月退休金，相較下，五大主要國家（美國、英國、法國、德國、日本）的比率為56.1%，比南韓高出一倍多。

民間退休金所提撥的所得占比更低，僅22.1%。根據KERI研究，南韓老年人口的貧窮比率在2020年達到40.4%，是OECD 37個成員國中最高，也是上述五個國家平均值14.4%的三倍多。

對正苦於因應出生率低迷、人口快速老化的南韓來說，未來展望也日趨黯淡。截至去年9月底，NPS納保人數約2,200萬人，只比2020年底增加1,000人。經濟活躍人口預料將持續減少，15-64歲人口占比將在2030年降至66%，遠低於2020年的72.1%，2070年更將降至46.1%。

南韓國民年金每月的保險 費率從1998年的3%首度調漲以來，已20多年沒變，都維持在9％，一些專家建議調高費率至12%，並減少發放額。