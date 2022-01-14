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研究：沒打疫苗 感染Omicron住院風險仍比Delta低

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南非研究：沒打疫苗 感染Omicron住院風險仍比Delta低

編譯王巧文／綜合外電
南非最新研究發現，就算未接種新冠疫苗或從未染疫，感染Omicron變種病毒後住院治療的風險，仍比感染Delta後來得低。美聯社
南非最新研究發現，就算未接種新冠疫苗或從未染疫，感染Omicron變種病毒後住院治療的風險，仍比感染Delta後來得低。美聯社

南非最新研究發現，就算未接種新冠疫苗或從未染疫，感染Omicron變種病毒後住院治療的風險，仍比感染Delta後來得低，顯示Omicron傳播力更強，但危害性可能比想像中小。

這份本周發布的研究，針對南非首都開普敦公立醫院的11,609名前三波疫情患者，及5,144名Omicron病患的數據進行調查，尚未經過同儕審查。

影片來源：世界日報一洲焦點

研究發現，在診斷確診後的14天內，僅有8%的Omicron患者重症住院或染疫病故，比Delta病毒患者的16.5%還低。此外，以打過疫苗、曾經染疫等因素調整後的數據顯示，Omicron患者病故率仍比Delta患者低25%，與原始新冠病毒的致死率相近。

Omicron變種病毒最早在南非現蹤，使南非淪為全球首個Omicron疫情重災區，所幸當地迄今的跡象均顯示，這波染疫住院率和死亡率並未高於前幾波疫情。

不過，南非逾四分之一的人口打過疫苗，全國約70-80%人口曾經染疫，而打過疫苗的疫苗防護力，及人體曾經染疫所產生的抗體，可能導致研究結果失準，低估Omicron變種病毒的風險。

研究人員在研究中指出，這是第一個在大批族群曾染疫的情況下，經疫苗接種和曾經染疫等因素調整後，證明Omicron重症率較低的研究。

他們坦言：「即使將這類防禦力納入考量後，第四波疫情的嚴重程度還是有可能失真。」

Omicron 疫苗 南非

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