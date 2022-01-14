短評／約克維奇的非受迫性失誤 送澳洲總理發王牌良機

澳洲總理莫里森。歐新社

美聯社用網球術語「雙發失誤」（Double-fault）形容球王約克維奇 的入境澳洲 簽證二度遭撤銷。其實，用「非受迫性失誤」（Unforced Errors）描述，一樣貼切；畢竟約克維奇自己承認，入境表格申報不實，儘管他將責任推給團隊包括經紀人，但最終責任得由他個人承擔，如果因此無法衛冕，也只能怪他自己。

美聯社從澳洲的「白澳政策」說起，細數澳洲歷來排外的事蹟不勝枚舉，約克維奇也不例外。約克維奇所引發的風波，再度證實了「政治歸政治，體育歸體育」只是空話。最近的例子是美國暗中串聯盟邦「外交杯葛」北京冬奧。

澳洲排外，除了心態作祟，也跟選舉有關。澳洲今年最晚必須在5月21日前舉辦國會大選，包括眾院全數改選以及參院半數改選。堂堂世界球王被關在澳洲拘留所，各國感到震驚，飽受隔離之苦的澳洲民眾卻很埋單，尤其是澳網 舉辦地點墨爾本，疫情期間歷經六度封城共超過260天，看到有人沒打疫苗還大搖大擺入境，自是群情激憤。

這說明了總理莫里森說「沒有人可以凌駕法律之上」以及移民部長霍克說「再度撤銷約克維奇簽證符合公眾利益」，會在澳洲受到歡迎。

澳洲政府在選舉將屆前拒絕外國人入境的例子，不勝枚舉。2013年，艾伯特喊出「擋下那些船」（stop the boats）的口號，攔阻來自印尼的難民船，在選舉大勝。2001年，總理霍克派傘兵降落挪威籍貨船，阻擋438名尋求庇護者入境。現在，約克維奇成了莫里森現成的競選道具，甚至是勝選王牌（ace）。

值得注意的是，莫里森最早開記者會時，是支持維多利亞省政府給予約克維奇醫療豁免的。但在反對黨工黨領袖阿爾巴尼斯公開批評他的決定，表示對當地防疫人員不公平後，莫里森再次召開記者會，態度丕變，表示約克維奇必須提供足夠文件證明自己沒打或不能打疫苗的正當理由，否則將原機遣返。

約克維奇照澳洲政府或澳網主辦單位規定辦事，莫里森卻在比賽進行到一半時更改規則，只為了取悅「主場」的觀眾。無論約克維奇能否撐到澳網結束或是提前被遣返，莫里森都是贏家。至於國際輿論，只要能勝選，who cares?