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丹麥前總理投書 呼籲歐美挺台灣與立陶宛

中央社斯德哥爾摩13日專電
圖為丹麥前總理拉斯穆森針對中國經濟制裁立陶宛日前投書美國「新聞週刊」。Getty Images
圖為丹麥前總理拉斯穆森針對中國經濟制裁立陶宛日前投書美國「新聞週刊」。Getty Images

丹麥前總理拉斯穆森針對中國經濟制裁立陶宛日前投書美國「新聞週刊」，以及丹麥第一大報「日德蘭郵報」，文中對中國與俄羅斯等專制政權的威脅提出警告，並呼籲歐盟與美國應該支持台灣與立陶宛。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）11日發表於「新聞週刊」（Newsweek）的投書、標題為「美國、歐洲應該反抗中國的經濟恐嚇」，文中提到台灣過去幾十年來維持現狀、不統不獨的狀態符合大部分國家的態度。台灣可以發展民主、經濟，而其他國家只要不違背所謂的一中政策，也都能跟兩邊發展關係。

但從中國國家主席習近平的動作與言論可以看出，這個狀況已經改變，中國不再有意願「維持現狀」，因此自由世界也應該重新考慮該如何應對。

他表示，習近平領導的中國對台灣展開各種攻擊，包括資訊戰、軍事騷擾台灣西南空域等，中國不斷威脅民主的台灣，但許多自由國家卻選擇視而不見。

文中也強調，美國對台政策的模糊定義在過去也許行得通，但習近平的中國不是過去的中國，拜登上台之後，台海政策也越來越明確。美國為了維持印太區域平衡而重視台灣議題，歐洲不該袖手旁觀，讓美國一肩扛下印太區域穩定的工作，卻又一方面批評美國對中國的強硬政策，並與中國維持商業關係。

拉斯穆森投書舉立陶宛的例子做為歐洲國家借鏡。立陶宛退出中國與中東歐國家的17+1互動機制，這沒有違背一中政策，但仍遭到北京的經濟威脅，限制出口。

拉斯穆森表示，中國對立陶宛這個北大西洋公約組織（NATO）暨歐盟成員國的欺壓，就是對自由世界的一個測試，若自由世界選擇忽略，那麼北京將會用經濟壓迫這個強力武器，逼迫其他民主國家服從北京的意志。

他在投書中建議，歐盟應該借款給立陶宛，減緩立陶宛受到的經濟損失；歐盟正在商討「反制」措施，讓歐盟能在類似情況下反擊。自由世界的長遠目標應為建立一個類似北約共同防衛機制的「經濟第5條款」，以共同承擔與反制中國的經濟威脅。

北約創立條約第5條款（Article V）要求簽署國承諾，針對任何一個成員國發動的武裝攻擊，應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊。

在「日德蘭郵報」（Jyllands-Posten）的投書中，拉斯穆森重申歐盟支持立陶宛的重要，並且介紹台灣如何利用雙邊貿易，實質支持立陶宛的作法，給歐洲國家參考。

他表示，專制國家都在觀察立陶宛事件，經濟手段是否能做為威脅民主國家最有效的方法。這個事件也顯示，面對專制國家的威脅，政治意志是不可被官僚體制取代的。

拉斯穆森在2001年至2009年擔任丹麥總理，2009年至2014年為北大西洋公約組織的祕書長。

立陶宛 歐盟 北京

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