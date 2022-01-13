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加拿大父親想看小孩沒打疫苗 暫時喪失探視權

中央社蒙特婁13日綜合外電報導
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

加拿大魁北克一名法官裁定，由於一名父親未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並「反對衛生規定」，進行探視將不符合子女的最佳利益，因此喪失探視他12歲孩子的權利。

魁北克報紙「義務報」（Le Devoir）率先報導這一消息。去年12月23日法官做此裁決，除非他決定接種疫苗，否則暫停這名父親的探視權到今年2月。

法官在判決書中提到由於變異株Omicron的關係，導致COVID-19確診病例激增，並表示：「在目前的流行病學背景下，若這名父親未接種疫苗且反對衛生規定，孩子與父親接觸將不符合孩子的最佳利益。」

影片來源：世界新聞網一洲焦點

這名父親因為要求延長被分配到的耶誕假期探視時間，因此發生這個官司問題。母親告訴法院，她最近發現前夫尚未接種疫苗，並提供前夫先前的社群媒體貼文，顯示他反對衛生規定，因此不接受他提出的要求。

➤➤➤加拿大魁北克促打疫苗 「不接種將徵收健康稅」

法官表示，儘管孩子已接種疫苗，但對抗目前在魁北克蔓延的Omicron變異株防護力似乎降低。

這名母親也與她的伴侶和其他兩個小孩同住，年齡分別是7個月和4歲，他們年紀還太小無法打疫苗。加拿大政府規定年滿5歲才能接種疫苗。

法官因此裁定，在此情況下，這名12歲孩童去探望父親並不符合3名小孩任何一人的利益。

疫苗 魁北克 加拿大

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