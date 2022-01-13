英工黨議員金主疑為中國間諜 國會恐遭滲透

英國工黨國會議員加德納辦公室長期接受英國律師李貞駒捐款，但李貞駒13日被英國軍情五處指控為中國間諜。（路透）

英國 太陽報報導，英國國內情報機構軍情五處（MI5）指控，長期贊助工黨國會議員加德納（Barry Gardiner）辦公室的英國律師李貞駒（Christine Lee）是中國特工，試圖影響曾是工黨黨魁的柯賓盟友及其他議員。

加德納成為影子能源大臣後不久，李貞駒2015年9月就透過自己開設的律師事務所Christine Lee & Co開始對他捐款，其中一筆18萬2284英鎊（約24萬8485美元）的捐款，用於支付加德納其中兩名國會助手薪資，而其中一名助手是李貞駒的兒子威爾克斯（Daniel Wilkes）。李貞駒的律師事務所也為中國駐英國倫敦大使館 工作。

然而，MI5對英國國會提出警告，李貞駒一直試圖影響存在政治分歧的政治人物。MI5指出，「李貞駒代表中國共產黨從事政治干預，與國會議員等相關政治實體接觸」。

英國國會議長辦公室一名女發言人表示：「議長非常重視國會議員安全和民主進程，因此與國安部門協商後發布此通知。他本人對此事沒有進一步評論。」

議長補充：「我應該強調一個事實，李貞駒代表在中國和香港 的外國人，對在職及有抱負的國會議員提供捐款。這種捐款是秘密進行的，掩蓋捐款來源，顯然是不可接受的行為。我們正採取措施阻止。」

李貞駒尚未被逮捕，但仍在接受英國國安部門調查。