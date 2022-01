研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

許多人都認為金魚的記憶力相當短暫。不過,根據以色列 的一項研究,這種家庭常見寵物實際上可能具備「開車」的技能。

以色列班古里昂大學(Ben-Gurion University of the Negev)的研究人員發現,只要給予食物作為獎勵,金魚就能靠著與生俱來的導航能力,引導電動車 駛向陸地上的目標。

在這個不尋常的實驗中,研究人員將一個魚缸固定在小型電動車上,利用攝影 機記錄金魚在水中的動作,之後將訊息轉換成控制車子移動方向的指令,並讓車子依照金魚游動的方向移動。

在班古里昂大學發布的影片中可看到,這條金魚「駕駛」車輛駛向目標,即實驗室牆壁上的彩色記號。

每次金魚只要成功「開車」抵達目標,研究人員就會給牠食物作為獎勵。

研究團隊在新聞稿表示:「經過數天訓練後,金魚就可以朝向目標前進。不僅如此,即使中途被一堵牆打斷,金魚還是能夠持續朝目標前進,不會被研究人員放置的假目標欺騙。」

這項研究已經過同儕審查,並刊登在「行為腦力研究」(Behavioural Brain Research)期刊上。

參與實驗的生命科學系博士生吉文(Shachar Givon)表示,這項研究顯示,動物的「導航能力具有普遍性,不會受到特定環境限制」。

