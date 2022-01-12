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伊斯坦堡名犬Boji有家了 土國最大民企掌門人收養

中央社安卡拉12日專電
伊斯坦堡人氣流浪大黃狗Boji會自己搭乘公車，在車廂和月台上人氣超旺。(Getty Images)
伊斯坦堡人氣流浪大黃狗Boji會自己搭乘公車，在車廂和月台上人氣超旺。(Getty Images)

伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯今天宣布，人氣流浪大黃狗「轉向架」（Boji）已由科奇控股董事長科奇收養。Boji因可在該跨洲大城自行搭乘大眾運輸工具走透透而家喻戶曉。

伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）今天在推特帳號發推文稱：「Boji現在有家可以讓牠輕鬆漫遊、自在奔馳。感謝收養享舉世知名度的Boji的商人科奇（Omer Koc）。Boji有遮風避雨的家，遠離想要傷害牠的人，還可以隨心所欲奔馳。」

總部設在伊斯坦堡，年銷售205億美元的跨國策略集團科奇控股（Koc Holding）在富比世雜誌2021年「全球上市公司2000強」（Forbes Global 2000）中排名第589，是土耳其唯一進入前600名的企業集團。

伊斯坦堡這隻大黃狗會自己搭乘公車、地下鐵、渡輪、輕軌等大眾運輸工具，在車廂和月台上人氣超旺。牠因為喜愛睡在列車車廂轉向架下方，當地人因而用土耳其文的「轉向架」（Boji）稱之。

Boji在伊斯坦堡走透透的照片去年8月開始大量出現在網路上，引起巿府注意而在牠背部植入晶片追蹤走跳城巿行跡，並設法維護牠的安全。名為Boji的推特帳號去年10月開張後，現有逾13萬追隨者，大黃狗成為名副其實的網紅。

然而，去年11月Boji被發現疑似在輕軌電車上便便，引發議論。

當月19日有巿民在輕軌座位上發現疑似牠留下的大便，引發讓「動物」搭乘大眾運輸工具是否明智的討論。巿府隔天公布車廂閉路電視拍到的影片顯示，一名戴黑色口罩的長者站在輕軌座位旁東張西望後，趨前用右手在座位上留下一塊黃褐色物體。影片證實Boji遭到誣陷，疑似對狗有意見的巿民則遭刑事控訴。

上述「栽贓」事件發生後，伊斯坦堡巿府發言人恩格（Murat Ongun）曾表示，「基於安全顧慮」，將會找人收養Boji。

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