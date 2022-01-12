掌握高人氣遊戲致勝公式 字謎遊戲Wordle爆紅

網頁版字謎遊戲「Wordle」迅速掀起熱潮。圖／取自Wikimedia Commons

網頁版字謎遊戲「Wordle」正迅速掀起熱潮，其他遊戲開發者可能好奇，這款簡單樸實的遊戲為什麼突然這麼紅？

Wordle是網頁版字謎遊戲，用App le和Android手機、平板和桌機都可以玩，而且不需設定帳號，目前這股熱潮正席捲網路，不計其數的玩家興致勃勃與友人分享遊戲結果，就連仿冒Wordle的山寨版遊戲也大受歡迎，紅到讓紐約時報 大幅報導Wordle創造者Josh Wardle（沒錯，遊戲命名本身就是個文字遊戲）。

為什麼這麼紅？財經網站MarketWatch指出，這個猜字謎遊戲掌握了「簡單」的要素。玩法很簡單：每天有一道英文單字謎題，玩家必須在五個方格內輸入字母 ，猜錯字母方格呈現灰色；猜對字母但位置擺錯，就會顯示黃色；猜對字母且位置也正確，就會顯示綠色。一天只限嘗試六次，玩家可把遊戲結果（比方說「Wordle四次猜中」或「Wordle五次猜中）貼上臉書和Twitter與友人分享，能在最短次數內猜對者當然最厲害。

Wordle爆紅的一大關鍵因素，也是其他高人氣遊戲的共通點，就是「容易上手」。對遊戲和行為上癮素有研究的英格蘭諾丁漢特倫特大學教授Mark Griffiths表示，一款遊戲之所以受歡迎，致勝公式通常是：「遊戲規則簡單易學，但若要精通，可能得花上一輩子工夫」。

此外，Wordle的社群元素，讓玩家能分享遊戲結果，也是一夕爆紅的關鍵。專家說，愈多人談論這款遊戲，消息傳播出去讓其他人知曉且勾起他們也想玩的好奇心，遊戲人氣就會像滾雪球般急速上升。

當然，Wordle也擊中一個甜蜜點：字謎遊戲永遠不退燒。從Scrabble拼字遊戲、填字遊戲（crossword puzzle）到紐約時報數位版的Spelling Bee，總是有大批死忠粉絲天天樂此不疲。追蹤App產業的Sensor Tower公司分析師Craig Chapple說，文字遊戲App在2021年總共吸引將近5億人次下載，「是極為巨大的一個市場」。

Wordle也有與眾不同、不模仿標準遊戲手法之處。Griffithsit甚至表示，這款遊戲若從設計美學和做法角度來看，幾乎可說是「反遊戲」。但有些人認為，這種獨樹一格的作風，反而可能是吸引人的一大誘因。

Wordle不用下載App，必須透過網頁啟動，按常理，這並非遊戲「病毒式傳播」的典型做法。Wordle也不走傳統的遊戲行銷模式，也未企圖透過廣告招徠玩家。

事實上，Wordle創造者Wardle是軟體工程師，開發這款遊戲純粹是取悅熱愛文字遊戲的另一半，所以沒有花俏炫麗的圖案設計，也沒有任何商業策略，他本人形容自己的作品「只是個有趣的遊戲」。紐約時報則這樣描述：「沒有廣告或閃耀的橫幅，沒有視窗彈出，也不用課金。只是隱身黑色背景的一個遊戲。」

另一成功策略，是刻意限制每天嘗試猜字的次數。愛上這款遊戲的紐約公關從業人員Jennifer Baum稱之為「豆豆娃效應」（Beanie Baby effect）。豆豆娃是一款填充絨毛玩偶，一度賣到缺貨，很難買到。她認為，Wordle這種遊戲「稀有少見，是它的魅力之一」。

Wordle的高人氣能持續多久，現在還很難說。如同其他紅極一時的文化現象，遊戲爆紅一陣，旋即退燒，早已是屢見不鮮的事。

至於創作此遊戲的Wardle，會不會試圖把超高人氣轉化為獲利，仍有待觀察。按目前此遊戲火紅程度來看，若要轉化成賺錢的生意，大有機會。