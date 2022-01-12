喜愛古典樂 教宗意外現身羅馬市區唱片行

天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨天意外現身羅馬一家唱片行。(美聯社)

天主教教宗方濟各 （Pope Francis）是古典音樂愛好者，他昨天令人意外地現身羅馬一家唱片行，給予祝福，還拿起了一些黑膠唱片觀賞。

教廷消息人士告訴法新社，萬神殿（Pantheon）附近的唱片行Stereosound最近完成裝修，現年85歲的教宗昨天傍晚蒞臨店中並給予祝福。

唱片行老闆與阿根廷籍的教宗方濟各是長年好友。方濟各先前曾談到音樂的力量，據說他愛聽古典樂 ，也愛聽探戈舞曲。

根據教廷官方新聞網站「梵蒂岡新聞」（Vatican News），老闆女兒送了一張33轉古典樂黑膠唱片給教宗當作禮物。

教宗吸引了一小群人聚集在店外，他在唱片行待了10分鐘左右便驅車離去，並未發表公開談話。

梵蒂岡新聞報導，唱片行老闆雷蒂西亞（Letizia）表示，教宗是「老顧客」，2001年當上樞機主教後，就一直會光顧這家唱片行。

方濟各經常不按牌理出牌，生活較先前的教宗簡單純樸，除了會自己拿公事包，還會親自打電話。

2015年，方濟各獲選為13億天主教徒的精神領袖兩年後，曾自行光顧羅馬市中心的一家眼鏡行換眼鏡。