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守了快兩年 澳洲為何遇上Omicron還是破功？

編譯易起宇／綜合外電
澳洲Omicron疫情爆發，民眾為了做PCR檢測而大排長龍。 歐新社
澳洲Omicron疫情爆發，民眾為了做PCR檢測而大排長龍。 歐新社

儘管澳洲擁有高疫苗接種率，和幾乎讓澳洲與世隔絕近兩年的嚴格邊境管制措施，但Omicron新冠變種病毒仍橫掃這個國家。

在「世界網球球王」約克維奇的澳洲簽證事件鬧得沸沸揚揚之際，這些在疫情初期協助澳洲成為防疫淨土的措施，再度受到檢視。許多澳洲民眾不禁想問，為何政府看似已竭盡全力，卻依然無法阻止疫情蔓延？

在澳洲2,600萬人口中，目前官方確診人數超過60萬人，但專家認為實際確診人數一定更多。

公衛專家表示，澳洲疫情惡化，有兩個因素同時出現：一是從政者不願違背當初承諾的鬆綁口罩令等限制，二是超高傳染力Omicron變異株現蹤。面對疫情爆發，澳洲人口最多的新南威爾斯省上個月重新實施口罩令，但流行病學家說，已為時已晚。

雖然澳洲染疫病患的死亡率和住院率相對仍偏低，但澳洲已無法靠疫苗阻止疫情蔓延。澳洲接種計畫啟動的時間點比許多西方國家晚，導致多數民眾仍無法接種加強劑。

澳洲政府最近幾個月將長久以來的「清零」政策改變為「與病毒共存」，也讓許多澳洲民眾困惑。澳洲總理莫里森本周說：「Omicron已改變一切。我的政府目標是保持澳洲開放和設法度過這場疫情。」

政策「髮夾彎」讓澳洲公衛體系措手不及。澳洲現在排隊做PCR檢測經常要耗上數小時，檢測結果出爐更要等上數天，快篩試劑缺貨更讓民眾跑遍大街小巷搜刮試劑。

墨爾本大學人口暨全球健康學院院長芭可絲特表示，澳洲加強劑計畫的腳步緩慢，讓民眾容易感染Omicron病毒，並導致Omicron疫情難以快速減緩。

她說，澳洲從政者似乎擔心新限制措施會惹怒民眾，但他們仍能透過提供民眾有限的免費N95口罩和快速篩檢，抑制疫情蔓延。

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