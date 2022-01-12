義大利右翼極端分子葬禮 棺木上赫見納粹「卐字旗」

義大利一名右翼極端團體前成員的葬禮日前於羅馬市中心一處教堂舉行，網路流傳照片卻可見到棺木上覆蓋著納粹卐字旗，引來天主教會和猶太領袖的強力譴責。(美聯社)

義大利 首都羅馬市中心一座教堂日前為一名右翼極端團體前成員舉行宗教葬禮，但網路流傳照片卻可見到棺木上覆蓋著納粹 卐字旗，引來義大利天主教會和猶太 領袖的強力譴責。

CNN與每日電訊報11日報導，這起事件發生在前一天，地點是羅馬「聖露西亞教區」（The Santa Lucia parish）的教堂外。新法西斯「新力量黨」（Forza Nuova）前成員奧傑洛（Alessia Augello）的宗教葬禮舉行完畢後，右翼極端分子為放在教堂外的棺木覆蓋卐字旗。據悉，在棺木移入教堂時，「新力量黨」成員還舉手行法西斯式敬禮（Fascist salutes）。

羅馬的天主教大主教管區11日發布聲明強調，包含在教堂內主持葬禮儀式的那一位牧師在內，教區牧師們並不知道教堂外面會發生什麼事情，同時抨擊卐字旗是「無法跟基督宗教調和的可怕象徵」，此事是「意識形態利用」宗教服務的一個冒犯案例。

對於這類事件在二戰結束和義大利法西斯獨裁政權垮台後70多年仍能發生，羅馬猶太社群以聲明表達憤慨，「卐字旗在這個時代仍能公開展示令人不可接受，特別是在一個目睹納粹和他們的法西斯合作者將其猶太人驅逐的城市」，並指此一事件發生在一座教堂門前而「更加駭人聽聞」。

羅馬的猶太社區於1943年10月16日遭到德軍突襲與圍捕，超過1000名隔都（Ghetto）的猶太居民遭驅逐出境，大多數人被送到納粹占領下波蘭的奧斯威辛集中營，只有16人得以在戰後返鄉。

據報導，2021年3月在羅馬另一座教堂外也發生一起類似事件。警方表示，正以可能的仇恨犯罪調查10日的事件。