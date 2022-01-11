新研究：新冠病毒在空氣中5分鐘內失去90%傳染力

根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的5分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

根據一份最新研究，新冠病毒在空氣中5分鐘內失去了90%的傳染力。

英格蘭布里斯托大學研究員使用特殊設備測試新冠病毒在各種溫度、濕度和光照條件下，能以懸浮微粒存活多長時間。這項未經過同儕審查的研究，為全球首次模擬病毒在被帶原者呼出到空氣後的存活結果。

該研究發現，病毒微粒的在離開富含二氧化碳的人體肺部後，其效力會大幅降低且最終會乾掉。

然而，病毒微粒變乾燥的速度大致取決於周遭空氣的濕度。在低於50%的濕度下，類似辦公室中的空氣，病毒在空氣傳播後10秒內失去了一半的傳染力；在90%的濕度下，類似於桑拿室或淋浴間的空氣中，大約52%的病毒微粒在五分鐘後仍具傳染力，在20分鐘後傳染力降至10%左右。

該研究的主要作者、英格蘭布里斯托大學氣溶膠研究中心主任李德（Jonathan Reid）表示，大家一直關注通風不良的環境，認為病毒微粒會在空氣中傳播好幾公尺或整個房間，「我並不是說這不會發生，但我仍認為，最大風險是當你靠近某人的時候」。

他說，「當你走得更遠時，不僅氣溶膠被稀釋了，傳染性病毒也減少了，因為病毒隨著時間的過去，已經失去了傳染力。」

根據該項研究，空氣溫度對病毒傳染力沒有影響。之前外界普遍認為，病毒傳播率在溫暖天氣的狀況下會下降。

李德說，「這代表如果我今天在酒吧與朋友見面共進午餐，主要的風險可能是我傳染給我的朋友或是我的朋友傳染給我，而不是被房間另一端的某人傳染。」