WEF調查：僅10%領導人看好復甦 氣候變遷列頭號危險

世界經濟論壇年度風險調查報告,氣候變遷被指為頭號危險。(路透)

「世界經濟論壇」(WEF)對近千位產官學界領導人的最新調查發現,只有10%的受訪者預期全球經濟復甦會在未來三年期間加快腳步,對世界局勢展望樂觀的人也只有六分之一。

在這項WEF年度風險調查報告中,氣候變遷 被指為頭號危險。而社會凝聚力日益腐蝕、生計危機和心理健康惡化,也被點名為新冠肺炎疫情爆發以來惡化最快的風險。

WEF常務董事札希迪(Saadia Zahidi)說:「全球領導人必須攜手同心,採用一套多方協調溝通過的做法,來解決不斷冒出的全球挑戰,並在下一波危機來襲前厚植復原力。」

這項調查顯示,受訪者認為極端天氣是短期內全世界面臨的最大風險,未能採取抗暖化行動則是最大的中長期(二至十年)風險。

去年11月在第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26 )敲定的協議,則廣獲讚許,受訪者認為有助於讓全球暖化幅度控制在攝氏1.5度以內的希望不滅。氣候變遷已被公認為造成天氣型態變得更極端的一大因素。

協助編纂這項報告的蘇黎世保險集團(Zurich Insurance)風險長季格(Peter Giger)說:「未能針對氣候變遷採取行動,可能使全球國內生產毛額(GDP)萎縮六分之一,而各國在COP26許下的承諾,仍不足以達到攝氏1.5度的目標。」

WEF的報告也凸顯四大新興風險領域:網路安全、氣候轉型失序、移民壓力和太空 競賽。

未來數十年估計將發射7萬枚衛星的展望,加上太空觀光蔚為風潮,在缺乏監管之下,可能升高衛星碰撞和太空垃圾增多的風險。 保險經紀人公司達信(Marsh)歐陸風險管理主管柯琳特就問:「誰來管太空?」

這份報告每年在WEF達沃斯年會舉行前夕發布,但總部在日內瓦的WEF以新冠變異株Omicron迅速傳播為由,上月宣布把這場元月盛會延到2022年中舉行。