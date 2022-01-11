我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日135萬人確診 新冠住院破14萬 雙破紀錄

世界OnAir／台灣女生的永續時尚願景：人類與地球和好

WEF調查：僅10%領導人看好復甦 氣候變遷列頭號危險

編譯湯淑君／綜合外電
世界經濟論壇年度風險調查報告，氣候變遷被指為頭號危險。（路透）
世界經濟論壇年度風險調查報告，氣候變遷被指為頭號危險。（路透）

「世界經濟論壇」（WEF）對近千位產官學界領導人的最新調查發現，只有10%的受訪者預期全球經濟復甦會在未來三年期間加快腳步，對世界局勢展望樂觀的人也只有六分之一。

在這項WEF年度風險調查報告中，氣候變遷被指為頭號危險。而社會凝聚力日益腐蝕、生計危機和心理健康惡化，也被點名為新冠肺炎疫情爆發以來惡化最快的風險。

WEF常務董事札希迪（Saadia Zahidi）說：「全球領導人必須攜手同心，採用一套多方協調溝通過的做法，來解決不斷冒出的全球挑戰，並在下一波危機來襲前厚植復原力。」

這項調查顯示，受訪者認為極端天氣是短期內全世界面臨的最大風險，未能採取抗暖化行動則是最大的中長期（二至十年）風險。

去年11月在第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）敲定的協議，則廣獲讚許，受訪者認為有助於讓全球暖化幅度控制在攝氏1.5度以內的希望不滅。氣候變遷已被公認為造成天氣型態變得更極端的一大因素。

協助編纂這項報告的蘇黎世保險集團（Zurich Insurance）風險長季格（Peter Giger）說：「未能針對氣候變遷採取行動，可能使全球國內生產毛額（GDP）萎縮六分之一，而各國在COP26許下的承諾，仍不足以達到攝氏1.5度的目標。」

WEF的報告也凸顯四大新興風險領域：網路安全、氣候轉型失序、移民壓力和太空競賽。

未來數十年估計將發射7萬枚衛星的展望，加上太空觀光蔚為風潮，在缺乏監管之下，可能升高衛星碰撞和太空垃圾增多的風險。 保險經紀人公司達信（Marsh）歐陸風險管理主管柯琳特就問：「誰來管太空？」

這份報告每年在WEF達沃斯年會舉行前夕發布，但總部在日內瓦的WEF以新冠變異株Omicron迅速傳播為由，上月宣布把這場元月盛會延到2022年中舉行。

WEF年度風險調查報告，氣候變遷被指為頭號危險。（路透） SWISS-DAV...
WEF年度風險調查報告，氣候變遷被指為頭號危險。（路透） SWISS-DAVOS/:FILE PHOTO: 2020 World Economic Forum in Davos FILE PHOTO: A logo of the 50th World Economic Forum (WEF) annual meeting is pictured on a window in Davos, Switzerland, January 21, 2020. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

太空 氣候變遷 COP26

上一則

義大利新增逾22萬例 較昨日倍增

延伸閱讀

Omicron肆虐 世衛：歐洲逾半人口6至8周內恐感染

Omicron肆虐 世衛：歐洲逾半人口6至8周內恐感染
SpaceX星鏈12日清晨通過台灣 亮度堪比北極星

SpaceX星鏈12日清晨通過台灣 亮度堪比北極星
樣本污染？不只一國案例？Deltacron變異株引全球恐慌

樣本污染？不只一國案例？Deltacron變異株引全球恐慌

投資教父墨比爾斯 看好台灣印度股市

投資教父墨比爾斯 看好台灣印度股市

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03

超人氣

更多 >
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」