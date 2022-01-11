南非臨床試驗：Omicron無症狀帶原比例較高

南非兩項臨床試驗初步結果顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron無症狀帶原率高於之前的變異株，這也解釋了Omicron在全球快速傳播的原因。圖為Omicron病毒。(路透)

南非兩項臨床試驗初步結果顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron 無症狀帶原率高於之前的變異株，這也解釋了Omicron在全球快速傳播的原因。

路透社報導，其中一項臨床試驗是在上月南非確診人數激增時所進行，另一項臨床試驗則是在差不多時間重新取樣受試者，這兩項研究皆發現這波確診而未出現症狀的人數，遠高於之前的試驗。

在評估HIV感染者接種莫德納（Moderna）COVID-19疫苗 效力的Ubuntu臨床試驗中，230名受試者中31%檢測出陽性，所有取得56個樣本的基因序列分析，確定是Omicron。

研究人員在聲明中表示：「這個比例跟Omicron之前的病毒株陽性率不到1%到2.4%，截然不同。」

在分析評估嬌生集團（Johnson & Johnson）COVID-19疫苗效力的Sisonke臨床試驗次群組中，Omicron疫情 期間無症狀帶原率為16%，高於Beta和Delta疫情期間的2.6%。

研究人員表示：「Sisonke研究包括577名打過疫苗的受試者…結果顯示就算已知接種疫苗者的帶原率也很高。」

他們表示：「更高的無症狀帶原率可能是這次變異株快速且廣泛傳播的主要原因。」