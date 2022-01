法國總統馬克宏伉儷飽受流言困擾。(路透)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)被紀錄片宣稱妻子布莉姬(Brigitte Macron)曾接獲匿名電話,告知馬克宏有個同性戀 人。上個月,布莉姬才因為被指為變性人,說她原為男兒身而提告。

儘管是最高級戒備,布莉姬仍然接到這樣的匿名電話,宣稱「我知道妳丈夫現在跟一個男人在某處」。

政治名嘴Nicolas Prisette在紀錄片In the Hell of the Presidential Campaigns’中做此爆料,紀錄片在法國最受歡迎的電視新聞頻道BFM播出。

法國今年將舉行總統大選,尋求連任的馬克宏勢必會遇到更多這樣的指控。