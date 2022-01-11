任務完成 哈薩克總統：俄主導維和部隊2天後開始撤離

哈薩克日前示威抗議演變成持續不斷的暴力衝突，托卡葉夫總統請俄羅斯主導的CSTO聯盟派出「維和部隊」。據最新報導，托卡葉夫指維和部隊將於2天後開始撤離。(美聯社)

哈薩克 日前因液化石油 氣（LPG）飆漲引爆長期民怨，示威抗議隨後演變成持續不斷的暴力衝突，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）總統請俄羅斯 主導的「集體安全條約組織」（CSTO）派出「維和部隊」。據最新消息，托卡葉夫指CSTO維和部隊將於2天後開始撤離。

俄羅斯衛星通訊社報導，托卡葉夫11日告訴議會，「集安組織維和部隊的主要任務已順利完成，2天後將開始撤離，撤離過程將不超過10天」。托卡葉夫同日提名新任總理，獲得議會下院快速投票通過。

衛報綜合外電報導，哈薩克維安部隊現已因騷亂拘留近1萬人，局勢在過去幾天似乎穩定下來，當局承諾日常生活將開始恢復正常。托卡葉夫亦下令中央銀行與金融監管單位確保外匯市場穩定，以建立哈薩克貨幣「堅戈」（Tenge）的信心。

不過，哈薩克國防部長副部長Sultan Gamaletdinov於9日強調，「反恐行動」仍在進行中，將會繼續下去，「直到徹底消滅恐怖分子與恢復哈薩克共和國憲政秩序為止」。

美國國務卿布林肯7日曾質疑俄羅斯派出維和部隊到哈薩克的目的，還指「從最近歷史學到的一課是，一旦俄羅斯人在你家，有時候很難讓他們離開」。俄羅斯外交部隨即反譏華府應更清楚何謂不請自來跟待太久到不受歡迎，同時抨擊「當美國人在你家，可能難以活下来、不被搶劫或性侵」。