我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克總統：俄主導維和部隊2天後開始撤離

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

任務完成 哈薩克總統：俄主導維和部隊2天後開始撤離

編譯周辰陽／綜合報導
哈薩克日前示威抗議演變成持續不斷的暴力衝突，托卡葉夫總統請俄羅斯主導的CSTO聯盟派出「維和部隊」。據最新報導，托卡葉夫指維和部隊將於2天後開始撤離。(美聯社)
哈薩克日前示威抗議演變成持續不斷的暴力衝突，托卡葉夫總統請俄羅斯主導的CSTO聯盟派出「維和部隊」。據最新報導，托卡葉夫指維和部隊將於2天後開始撤離。(美聯社)

哈薩克日前因液化石油氣（LPG）飆漲引爆長期民怨，示威抗議隨後演變成持續不斷的暴力衝突，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）總統請俄羅斯主導的「集體安全條約組織」（CSTO）派出「維和部隊」。據最新消息，托卡葉夫指CSTO維和部隊將於2天後開始撤離。

俄羅斯衛星通訊社報導，托卡葉夫11日告訴議會，「集安組織維和部隊的主要任務已順利完成，2天後將開始撤離，撤離過程將不超過10天」。托卡葉夫同日提名新任總理，獲得議會下院快速投票通過。

衛報綜合外電報導，哈薩克維安部隊現已因騷亂拘留近1萬人，局勢在過去幾天似乎穩定下來，當局承諾日常生活將開始恢復正常。托卡葉夫亦下令中央銀行與金融監管單位確保外匯市場穩定，以建立哈薩克貨幣「堅戈」（Tenge）的信心。

不過，哈薩克國防部長副部長Sultan Gamaletdinov於9日強調，「反恐行動」仍在進行中，將會繼續下去，「直到徹底消滅恐怖分子與恢復哈薩克共和國憲政秩序為止」。

美國國務卿布林肯7日曾質疑俄羅斯派出維和部隊到哈薩克的目的，還指「從最近歷史學到的一課是，一旦俄羅斯人在你家，有時候很難讓他們離開」。俄羅斯外交部隨即反譏華府應更清楚何謂不請自來跟待太久到不受歡迎，同時抨擊「當美國人在你家，可能難以活下来、不被搶劫或性侵」。

哈薩克 俄羅斯 石油

上一則

歐洲議會議長薩索里65歲病逝 任內深化與台交流

延伸閱讀

王毅：中挺哈薩克維穩止暴 反對任何顏色革命

王毅：中挺哈薩克維穩止暴 反對任何顏色革命
哈薩克總統稱動亂是流產政變 「外國勢力策畫」

哈薩克總統稱動亂是流產政變 「外國勢力策畫」
哈薩克暴動 王毅與俄外長通話：絕不讓中亞生亂生戰

哈薩克暴動 王毅與俄外長通話：絕不讓中亞生亂生戰
王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對任何「顏色革命」圖謀

王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對任何「顏色革命」圖謀

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03

超人氣

更多 >
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑
耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金