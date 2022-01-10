英國首相強生又違規？封城期間竟開100人飲酒派對

一封洩漏的電子郵件10日又爆出英國首相強生在第一次疫情封鎖期間違規，邀請100多名幕僚參加在唐寧街10號首相官邸舉辦的「自帶酒水」派對，警方目前已經介入調查。(路透)

一封洩漏的電子郵件10日又爆出英國首相強生（Boris Johnson）在第一次疫情 封鎖期間違規，邀請超過100名幕僚參加在唐寧街首相官邸舉辦的「自帶酒水派對」，警方目前已經介入調查。

「衛報」報導，這封電子郵件是由首相私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）於2020年5月20日向唐寧街100多名幕僚發送，其中包括首相強生及其妻子西蒙茲（Carrie Symonds）。

信中寫道「大家好，在經歷一段非常忙碌的時期後，我們認為今晚可以充分利用宜人的天氣、在10號花園喝一些保持社交距離 的飲料，請從下午6時開始加入我們，自帶酒水！」。報導指出，當時正值禁止社交混合時期，但仍邀請超過100名幕僚參加聚會。

據悉，最終約有30到40人前往參加，當時餐桌上擺滿食物和葡萄酒，而在派對同一天，文化部長道登（Oliver Dowden）才在記者會上提醒公眾「只要保持2公尺的社交距離，你就可以在戶外公共場所見到其他人」。鑑於對潛在違規行為的持續調查，目前強生辦公室拒絕發表評論。

此前曾任強生首席顧問的康明斯（Dominic Cummings）7日就曾在Podcast節目中透露「2020年5月份唐寧街10號花園曾舉行一場飲酒派對」，並表示自己曾警告那是違反防疫 規定的。