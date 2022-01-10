日本120萬人轉大人 出席成年儀式女孩爭奇鬥艷

日本每年1月的第2個周一是「成人節」，今年新成人120萬人。美聯社

今天是日本「成人節」，今年新成人120萬人。許多為了出席成年儀式的人一早就到美容院做造型。受到COVID-19影響，大學採視訊教學，很多人在成人式喜相逢互道：「久違了。」

日本滿20歲迎接今年元旦的新成人有120萬人，比去年約少4萬人，創新低，今天為新成人舉行成年儀式（成人式）；今年迎接開園20週年的東京迪士尼海洋也舉行成人式。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 急速擴大，很多新成人擔憂儀式取消。

東京的一家美容院「山野愛子美容室」今天清晨6時就開始忙著幫預約的新成人做造型打扮。店長前山女士表示，今天接受約70人做造型，可能是受到疫情影響，今年受理預約做造型的新成人人數比往年少。

前山說，每一名來做造型的新成人包括化妝、美髮、穿和服等約需花一個半小時。至於髮型、髮飾等要做何種造型都已與客戶事先溝通好，現在很多客人會從手機搜尋造型等資訊，與美容師溝通。

她說，出席成人式是「轉大人」的一個重要階段，所以很多新成人還是希望穿禮服，盛裝打扮以迎接人生新階段。

東京都台東區今天在淺草寺附近的淺草公會堂舉行成人式，為了避免出席者擁擠，不利防疫 ，因此上下午各舉行一場。參加嚴肅的成人式後，許多新成人踏出禮堂後，有的互相擁抱，有的忙著合照，顯得相當興奮。主要因為受到疫情影響，許多大學長期採遠距視訊教學，學生們難得碰面。

身穿華麗和服氣質高雅的大內万吏奈高興的與同學寒暄，父母在一旁忙著幫她與同學拍照。她對中央社記者表示，在疫情期間還可以這樣和好友重逢，真的很高興。被問到「20歲了，首先最想做的事是什麼」，她笑說：「很想喝很多酒。」被問到將來的抱負時，她說，因為自己是學音樂的，希望將來能成為國際性的歌手。

東京都目黑區因為去年受到第3波疫情影響，取消成人式，今年在做好防疫措施的情況下，上午舉辦20歲新成人的成人式，下午舉辦「遲到一年的成人式」，約有400人參加。

有的地方自治體擔憂疫情擴大，取消成人式。東京都練馬區今天取消成人式，將內容改為僅舉行發表「20歲想說的話語」及演奏會。

此外，因疫情急速擴大，面臨第6波疫情的沖繩縣適用「防止蔓延等重點措施」。沖繩縣中城村昨天舉行成人式時，特別注重防疫，在會場入口處提供抗原檢測 快篩試劑，讓想接受檢測者可使用。