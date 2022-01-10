我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

專家：英多數人對Omicron有抵抗力 免疫力全球最強

中央社倫敦10日綜合外電報導
Omicron變異株席捲英國，圖為英格蘭埃塞克斯郡等待打疫苗的民眾。(美聯社)
Omicron變異株席捲英國，圖為英格蘭埃塞克斯郡等待打疫苗的民眾。(美聯社)

專家表示，英國可能是全世界對COVID-19免疫力最強的國家，因為數據顯示，英國15歲以上民眾有98%對Omicron變異株有些抵抗力，意味他們就算確診，症狀也會較輕微。

英國「太陽報」（The Sun）報導，劍橋大學醫學研究委員會流行病學部門（MRC Epidemiology Unit）資深臨床試驗專員阿里（Raghib Ali）解釋，這可能說明了為什麼儘管確診病例數劇增，染疫住院人數仍然很低。

阿里同時也為國民保健署（NHS）和英格蘭公共衛生署（Public Health England）服務，他依然鼓勵英國民眾持續遵守防疫規定，不要冒著使醫療系統超負荷的風險，因為員工缺勤已是一個「大問題」。

他表示，只要英國人民繼續走在正軌，封鎖措施就不太可能發生。

阿里對「太陽報」說明相關圖表時表示：「基本上，圖表顯示的是疫苗接種的組合數據，它來自MRC的數據，每月更新自然感染的人比例，加上劑量和依年齡劃分的確診。」

「它根據的是超過15歲者的資料，所以不是（包含）所有人。有兩個影響結果的因素，一是先前接種或確診產生的免疫力削弱，然後是來自追加劑和新染疫的免疫力增強，（這兩者）如何平衡，沒人真正明白。」

「我們（英國）可能是世界上（對COVID-19）免疫力最強的國家。」

這一數據由英國衛生安全局（UK Health Security Agency）和劍橋大學MRC流行病學部門蒐集，指出97%到98%的英國人即使再度染疫，症狀也會比較輕微。

人對COVID-19的免疫力來自疫苗接種、追加劑和自然免疫的組合。

阿里表示：「與其他國家相比，我們受到了很好的保護，因為高齡人口的疫苗接種率很高，加上尤其是年輕人口的自然感染，（這兩者的）組合帶來的（群體）免疫非常高。」

「Omicron仍在迅速傳播。倫敦以外的多數地區尚未達到頂峰，住院人數也仍未明顯達到頂峰—尤其是在倫敦以外的地區。」

英國 免疫力 疫苗

上一則

巨大魚龍化石出土 英國最偉大古生物學發現之一

延伸閱讀

巨大魚龍化石出土 英國最偉大古生物學發現之一

巨大魚龍化石出土 英國最偉大古生物學發現之一
星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高
近10萬師生染疫 紐約市公校出勤率暴跌剩4成

近10萬師生染疫 紐約市公校出勤率暴跌剩4成
10萬兒童染疫住院？大法官錯了 CDC澄清：3500人

10萬兒童染疫住院？大法官錯了 CDC澄清：3500人

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠
只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠