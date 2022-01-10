我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

衛生部長貝西拉下令 檢討紅藍卡保費漲價計畫

6個月沒領到薪水 阿富汗駐中國大使離職走人

中央社北京10日綜合外電報導
阿富汗駐中國大使卡姆（Javid Ahmad Qaem，圖）今天公布留給神學士政權所派接任者的辭職信後走人，他透露，使館員工已數月未領到薪資，僅剩一個接待員接聽電話。路透
阿富汗駐中國大使卡姆（Javid Ahmad Qaem，圖）今天公布留給神學士政權所派接任者的辭職信後走人，他透露，使館員工已數月未領到薪資，僅剩一個接待員接聽電話。路透

阿富汗駐中國大使卡姆（Javid Ahmad Qaem）今天公布留給神學士政權所派接任者的辭職信後走人，他透露，使館員工已數月未領到薪資，僅剩一個接待員接聽電話。

卡姆在推特（Twitter）上詳細描述了在去年8月神學士（Taliban，另譯塔利班）重掌阿富汗後，他必須從大使館的銀行帳戶提取現金來支付工作人員的薪資。

卡姆在推特上發布的信件寫道：「由於過去6個月我們沒有收到來自喀布爾的薪水，我們外交人員指派了一個委員會來解決財務問題。」這封信標註日期為1月1日，但他今天才發布到社群媒體。

卡姆仍為他的繼任者留了一些資金，「截至今天，即2022年1月1日，帳戶中還剩下大約10萬美元」。卡姆未說明接下來他將去何方。

阿富汗在許多國家的大使館處於不確定接下來會發生何事的困境，營運這些使館的人員仍效忠於被神學士推翻的獲西方支持政府。

卡姆寫道，自從喀布爾失守，幾名阿富汗外交官已拋棄了他們在北京的職務，他並在推文中稱自己的辭職是「光榮職責的告終」。

信中寫道：「我相信，當新任命的沙達特先生（Sadaat）抵達北京時，不會再有其他外交官了。」他並補充說，中國對此已「充分知情」。

阿富汗 神學士 喀布爾

上一則

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

下一則

巨大魚龍化石出土 英國最偉大古生物學發現之一

延伸閱讀

聖安東尼奧 收3300位阿富汗難民

聖安東尼奧 收3300位阿富汗難民
神學士高調宣傳禁酒 3千公升全倒進喀布爾運河

神學士高調宣傳禁酒 3千公升全倒進喀布爾運河
難甩暴亂創傷… 1年來國會山莊職員接連離職

難甩暴亂創傷… 1年來國會山莊職員接連離職
美任命「阿米力」擔任特使 捍衛阿富汗女權

美任命「阿米力」擔任特使 捍衛阿富汗女權

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠
湯姆克魯斯獨生愛女長大吵著要見爸爸 媽媽凱蒂憂心？

湯姆克魯斯獨生愛女長大吵著要見爸爸 媽媽凱蒂憂心？