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星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

中央社新加坡10日綜合外電報導
中國科興疫苗。（路透）
中國科興疫苗。（路透）

新加坡數據顯示，民眾施打4種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後的染疫死亡率不同，其中莫德納疫苗每10萬人1死最低、科興疫苗11死最高。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡衛生部長王乙康今天表示，境內2021年感染COVID-19病故的802人當中，共555人未完整接種疫苗。他強調，這群人染疫後最容易演變成重症。

王乙康告訴國會，儘管未接種者只占總人口的一小部分，卻占了病故人數的7成。

他並提到，其餘247名死者接種過當地可取得的不同種疫苗。

死亡發生率依疫苗施打情況有別，在沒完整施打疫苗的族群中，每10萬人有79死；施打中國科興（Sinovac）疫苗者，每10萬人有11死；施打中國國藥集團（Sinopharm）疫苗則為每10萬人7.8死。

至於接種mRNA疫苗人士，施打輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗為每10萬人6.2死，莫德納疫苗每10萬人有1死。

王乙康表示：「這些比率只是在陳述情況，因為它們並未計入其他可能影響死亡率的因素，像是年齡和接種時間等。」

王乙康接受國會議員質詢時也說，目前新加坡仍有約13萬2000名18歲以上人士沒打疫苗，其中約300人基於醫療因素不能施打。

疫苗 新加坡 莫德納

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