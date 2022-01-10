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研究：普通感冒生成T細胞 有助對抗COVID-19

中央社倫敦10日綜合外電報導
倫敦帝國學院10日發布的研究顯示，感染普通感冒病毒後生成的大量T細胞可提供保護力，對抗COVID-19。圖：pixabay
倫敦帝國學院10日發布的研究顯示，感染普通感冒病毒後生成的大量T細胞可提供保護力，對抗COVID-19。圖：pixabay

倫敦帝國學院（Imperial College London）今天發布的研究顯示，感染普通感冒病毒後生成的大量T細胞可提供保護力，對抗COVID-19。這項發現預計將有助研發第二代疫苗

路透社報導，對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的免疫機制相當複雜。目前已有證據顯示接種疫苗6個月後，體內抗體濃度將慢慢減弱，而T細胞據信在提供免疫保護方面也扮演重要角色。

在這項2020年9月開始的研究中，研究人員觀察之前曾感染普通感冒、生成交叉反應T細胞，並與COVID-19確診者同住的52人，並追蹤他們是否感染COVID-19。

研究發現，26名未感染者較感染者擁有明顯較高濃度的T細胞。倫敦帝國學院並未明確說明，這些保護力可以持續多久。

研究作者孔杜（Rhia Kundu）表示：「我們發現，人體感染普通感冒等其他人類冠狀病毒後生成的高濃度T細胞可以提供保護力，幫助人類對抗COVID-19。」

這篇研究報告刊登在線上期刊自然通訊（Nature Communications）。報告還稱，T細胞會鎖定SARS-CoV-2病毒的內部蛋白質，這可以提供疫苗製造商另一個技術選項。

現有的COVID-19疫苗都是鎖定棘蛋白，但棘蛋白經常變異，因而產生Omicron這類的變異株，造成疫苗保護力下降。

研究共同作者拉瓦尼（Ajit Lalvani）教授指出：「相反地，我們發現保護性T細胞鎖定的內部蛋白質較少出現變異。」

「因此，在不同的SARS-CoV-2變異株中，包括Omicron，內部蛋白質都可以被高度保存下來。包含這些內部蛋白的新疫苗將可廣泛誘發出保護性T細胞反應，以提供保護力，對抗現有和未來可能出現的SARS-CoV-2 變異株。」

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