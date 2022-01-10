只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

Omicron變種病毒 造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩（Theresa Tam）就呼籲民眾拋棄布口罩 ，並表示N95口罩能提供更好的保護力。

報導指出，譚詠詩表示「即使Omicron比以前的變種病毒更溫和，但其傳播速度如此之快，即使醫院只有一小部分人感染，也會讓我醫療系統不堪重負」，譚詠詩更直言「是時候捨棄布口罩了，它們無法保護您免受Omicron的侵害」，並補充說「醫療用口罩更能過濾病毒，雖然即使是3層外科手術口罩也可能不夠，但N95口罩更適合」。

除了譚詠詩外，美國疫情近期不斷升溫後，前白宮官員布萊特（Rick Bright）也發推表示包括首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）、疾管局長瓦倫斯基（Rochelle Walensky）等官員紛紛改成戴上N95或KN95口罩，布萊特呼籲民眾「我們應該注意並效仿他們佩戴高品質N95或KN95口罩，以此為自己提供與他們相同的保護力」。

對此，喬治華盛頓大學的急診醫師和公共衛生教授溫麟衍（Leana Wen）表示「面對這種通過空氣傳播的傳染性變種病毒，至少應該要戴到3層外科醫療口罩，不過對於許多人來說，這種拋棄式的口罩並不適合臉型，因此可以在外面另外戴上一層布口罩來提高貼合度」，但仍強調「大家真的應該使用N95或KN95口罩」。