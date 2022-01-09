遭疑Deltacron變種是實驗室汙染？賽普勒斯科學家辯駁

科學家發現由Omicron及Delta新冠變種病毒結合產生的新型變異株「Deltacron」。圖為Omicron病毒。(路透)

一位賽普勒斯科學家捍衛他提出近日發現一種結合Delta和Omicron 的新變異株「Deltacron」的主張，反駁其他科學家質疑這項發現是實驗室汙染結果的說法。

賽普勒斯大學生物科學教授科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）透過電郵聲明向彭博資訊表示，他辨別出感染Deltacron變異出的病例，「凸顯出舊代病毒株獲得變種的演化壓力，而且不是單一重組 事件的結果」。

身兼賽普勒斯大學生物科技及分子病毒實驗室主任的科斯特里基斯表示，在因新冠病毒住院的病患中，感染Deltacron的人，比未住院病患感染這種變異株的人還多，因此排除這種新變異株是實驗室污染的假設。

此外，科斯特里基斯說，樣本是在不只一個國家的多個定序中處理的，至少有一個來自以色列 的定序存在全球資料庫中，展示了Deltacron的基因遺傳特徵，「這些發現駁斥了有關Deltacron是技術上失誤結果的無證據說法」。

英格蘭布里斯托爾大學微生物基因組學教授洛曼（Nick Loma）表示，當病原體的多種變異體流傳時，重新結合形式的病毒可能會崛起。雖然Delta和Omicron重新結合不會被視為完全出乎意料，但來自賽普勒斯的發現結果比較有可能是在對病毒基因組定序的過程中出現的「技術上的人為結果」。

賽普勒斯衛生部長 Michael Hadjipantela 9日表示，更多細節將在本周的記者會出爐。