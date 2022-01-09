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布魯塞爾5千人反防疫抗議 82歲老奶奶也上街

中央社布魯塞爾9日專電
布魯塞爾5000人上街要求「還我自由」，反對嚴格防疫措施。(美聯社)
布魯塞爾5000人上街要求「還我自由」，反對嚴格防疫措施。(美聯社)

歐洲過去2年艱苦抗疫，在布魯塞爾戴口罩、疫苗通行證等已成生活日常，但許多人憤怒防疫措施剝奪自由，更痛恨不打疫苗到處禁止進入的岐視，今天5000人上街要求「還我自由」，其中更包含一位82歲老奶奶。

自2020年3月歐洲成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的震央之後，比利時已經出現5波疫情，每次防疫措施在略微放鬆之後又緊縮，疫情像循環不止的悲情音樂，2021年11月的Omicron變異株，讓歐洲度過第2個疫情耶誕節，從失望轉而憤怒的人民上街抗議。

在比利時首都布魯塞爾，近一個多月以來有數次反防疫措施抗議，其中有一次甚至演變成嚴重的警民衝突，警方最後得發射催淚瓦斯及強力水柱制止暴動，今天他們持續上街，警方估計約有5000人參加這2022年第一場抗議，雖然有人丟擲照明彈以及焚燒路旁耶誕樹，但基本上是和平集會。

中央社記者觀察，現場許多抗議者皆未戴口罩，也表示反對第2劑、第3劑甚至第4劑不斷追加疫苗，他們手持抗議標語，例如「侵犯自由」、「我憤怒」、「還我自由」、「對QR控制說不」、「拒絕QR侵犯隱私」、「我非極右派但我拒絕」等標語，當主辦單位高喊前進布魯塞爾市中心，大家一起表達拒絕疫苗通行證時，現場響起如雷掌聲。

一位今天剛好是82歲生日的胡蓋特（Huguette）老奶奶接受中央社訪問時表示，這些防疫措施很不好，疫情意謂要奪走我們的自由，而自由是我們人生中擁有最好的事，因此她不畏寒風也要參與抗議。

而柯奈（Kone）夫婦也一起出席抗議，柯奈先生受訪時表示，來這裡發聲就是為了爭取自由，防疫措施不必要的奪走了我們的自由，這些措施不成比例，也不喜歡疫苗通行證帶來的岐視，這是非常違反民主的，而且沒有帶來附加價值，每個人都應該有自由及有選擇。

一旁的柯奈太太則說，人民可以選擇自己的身體要不要打疫苗，她能夠照顧自己，有免疫力，過去2年依然健康，「我們沒有做錯事情」，這是為何她支持反防疫措施活動。

組織今天抗議活動的阿瑪凱（Ezra Armakye）同樣對中央社表示，今天在這裡是為了自由、為了人們，他們要向科學家們傳達訊息，希望在應對這場疫情大流行中，能找出更好的措施。

比利時有多個反防疫團體，他們近期強調目前措施導致社會兩極化，公民被分為兩個層級，指責政府破壞公民基本權利，要求廢除疫苗通行證及防疫決策必須納入更多樣化觀點，讓政治成為團結，而不是分裂。

不過，比利時總理德克魯（Alexander De Croo）今天也反擊抗議者說，數千人上街示威反防疫措施，但有沈默的數百萬人做出正確的事。

目前比利時防疫措施除了將戴口罩年齡下修至6歲及進入餐廳酒吧等需有疫苗通行證外，其它餐飲業營業時間為清晨5時至晚間11時、採遠距上班每週最多到班1天、禁止室內群聚活動、戶外活動禁止使用帳篷接待訪客，每平方公尺以4人為上限，100人以上須規劃單向進出口及動線、體育賽事無觀眾、同行購物以2人為上限等。

防疫 疫苗 疫情

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