比利時與捷克民眾不滿防疫管制 數千人走上街頭

捷克民眾上街抗爭，抗議防疫管制。(美聯社)

病毒變異株Omicron引發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來勢洶洶，歐洲各國政府擬加強防疫管制，但是對此感到不滿的比利時與捷克民眾，今天紛紛走上街頭。

法新社報導，不同於先前參與人數較多的示威遊行 ，這回警方雖然仍強行執法，團團圍住朝向歐盟總部行進的群眾，但並未引發暴力衝突。

警方估計，大約5000人參與這次的抗爭，他們行經市區高喊自由等口號，並揮舞著痛批「疫苗 獨裁」的標語。

警方表示，遊行開始前即逮捕11名挾帶爆竹的民眾，抗議群眾抵達終點時又逮捕30人，因此前有少數人朝鎮暴警察 扔擲「物體」。

之前近幾週的抗爭淪為警民在街頭對戰，警方並發射催淚瓦斯及強力水柱，不過今天的抗爭因警方嚴密部署，遊行算是和平落幕。

這回鎮暴警察在通往歐盟總部的主要街道架設鐵絲網，還有無人機於上空盤旋及備妥兩輛強力水柱的鎮暴車。

根據當局統計，去年12月30日至今年元月5日，比利時平均單日新增確診為1萬7531例，169人因染疫住院治療，比前一週分別增加96%及28%。

至於在布拉格，因不滿當局針對特定族群及行業的從業人員實施強制疫苗接種，數以千計的民眾走上街頭。

抗議民眾聚集在布拉格市中心溫瑟拉斯廣場（Wenceslas Square），他們質疑當前疫苗的效力，並且反對給孩童注射疫苗，隨後展開遊行並高喊自由等口號。

昨天捷克境內多個城市也爆發類似抗爭，但聲勢不如布拉格。去年12月初，前政府下令超過60歲以上民眾，還有醫護人員、警察、消防隊員及醫學生強制接種疫苗。

這道防疫管制令原定今年3月生效，但仍有可能喊卡，因去年12月底由總理費亞拉（Petr Fiala）籌組的新政府，打算撤銷強制高齡長者接種疫苗的措施，不過隨著疫情的發展，仍不排除針對若干族群強制施打疫苗，預計費亞拉領導的政府將在2月中宣布防疫決策。

捷克總人口約1070萬，670萬人已完整接種疫苗，超過280萬人則已接種加強劑。