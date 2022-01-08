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法專家稱疫情10天後達高峰 反疫苗議員染疫身故

中央社巴黎7日綜合外電報導
反對政府實施防疫管制的極右派議員艾佛哈因染疫病故。(Getty Images)
反對政府實施防疫管制的極右派議員艾佛哈因染疫病故。(Getty Images)

法國今天通報超過32.8萬人確診，專家預測，這波疫情將於10天後達到高峰。該國國會議長也宣布，抱持疫苗懷疑論、反對政府實施防疫管制的極右派議員艾佛哈因染疫病故。

法國今天通報，過去24小時新增32萬8214人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），較前1天增加約7萬例，但仍略少於5日創下的33萬2252例紀錄。

路透社報導，法國政府最高疫苗顧問費雪（Alain Fischer）預測，目前席捲法國的這波COVID-19疫情可能在約10天後達到高峰。

費雪告訴LCI電視新聞台：「我認為我們即將迎來這波疫情的高峰，此次高峰主要可能在1月中來臨，也就是大約10天後。」

艾佛哈（Jose Evrard）染疫身故的消息曝光後，國民議會議長費宏（Richard Ferrand）在推特發文稱，「我誠摯地向艾佛哈的妻子、兒女、家屬，以及他的同事與合作夥伴致上哀悼之意。」

目前尚不清楚享壽76歲的艾佛哈是否接種過COVID-19疫苗。他曾透過社群媒體表態，公開支持反對政府防疫限制與衛生規定的示威抗議。

艾佛哈是法國北部加萊省（Pas-de-Calais）選出的國會議員，也是極右翼政黨「法國站起來」（Debout la France）的3名議員之一。該黨創黨人杜邦艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）是法國最知名的反疫苗人物之一。

去年10月，艾佛哈還聯合簽署1項議會提案，要求成立調查委員會，以了解COVID-19疫苗的潛在副作用。

疫苗 疫情 防疫

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