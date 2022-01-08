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疫情讓人喘不過氣 荷蘭人砸車釋放壓力

中央社阿姆斯特丹8日綜合外電報導
為了舒緩民眾對新冠疫情的沮喪情緒，荷蘭民眾發起砸車活動(CarSmash)。(路透)
為了舒緩民眾對新冠疫情的沮喪情緒，荷蘭民眾發起砸車活動(CarSmash)。(路透)

新冠疫情已肆虐第3年，為了讓生活在封鎖狀態下的國民可以抒發怒氣和挫折感，荷蘭出現一項創意活動，叫做「砸爛汽車」（CarSmash）。

雙胞胎兄弟史蒂芬．克里格（Steven Krijger）和布萊恩．克里格（Brian Krijger）參加了砸車活動，他們一人掄起大鎚，另一人揮舞鐵撬，輪流砸碎以噴漆寫著「去你的COVID」字眼的汽車。

在實施防疫限制下，荷蘭酒吧、餐廳和大部分商店從12月中即暫停營業至今，而力求控制空前病例數的荷蘭政府，要到本月14日才會檢討這些措施。

布萊恩說：「最近無事可做。我們沒辦法工作，因為我們是開酒吧的，目前暫停營業。我們為了要將挫折感發洩出來，所以參加砸車。」

在首都阿姆斯特丹附近費夫豪森鎮（Vijfhuizen）一座拆車場主辦砸車活動的博舒森（Merlijn Boshuizen）表示，參與者先選擇車輛，然後用噴漆在車上寫下「他們生活中的問題」。

「當他們開始破壞車輛時，我們會要求他們閉上眼睛，感受他們的腳踩在地上、感受力量、感受身體裡的血在流動、感受你在做什麼，用這種方式讓壓力從生活中消失。」

在海牙附近還有其他發洩壓力的活動，聲樂老師史考特（Julie Scott）主辦「在海灘上尖叫」 （Screech at the Beach）的活動。

史考特說：「這個活動讓我們感受到自由的美好，而這是我們目前所無法感受到的。你不用去想其他的事情，只要對著風大喊，釋放自己。讓你的沮喪、聲音越過大海，一去不復返。」

汽車 疫情 防疫

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