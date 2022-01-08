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紐時：哈薩克暴動 與總統權鬥有關

編譯李京倫／報導
哈薩克第一大城阿拉木圖街頭，8日有鎮暴警察持槍壓制示威者。（美聯社）
哈薩克第一大城阿拉木圖街頭，8日有鎮暴警察持槍壓制示威者。（美聯社）

紐約時報報導，愈來愈多證據顯示，哈薩克最大城阿拉木圖的動亂，不只是民怨爆發，更是68歲現任總統托卡葉夫與81歲前總統納札爾巴耶夫兩派人馬權力鬥爭的結果。

托卡葉夫7日發表全國演說時暗指此事，說暴亂是2萬名聽命於「單一指揮所」的「暴徒」造成，要他與這些人談判「沒道理」，因為「他們必須被殲滅」。

經營中亞新聞網站Fergana的俄國專家基斯洛夫推測，這次動亂的原因，是托卡葉夫與納札爾巴耶夫陣營「非常嚴重的權力鬥爭」。

托卡葉夫5日宣布，免除納札爾巴耶夫的國安會主席職務，由他自己接管，並將擔任哈薩克最重要國安機構副主席的納札爾巴耶夫姪子艾比西革職。掌權30年的納札爾巴耶夫2019年請辭，指定托卡葉夫接班，但仍擔任國安會主席，如同「垂簾聽政」。

基斯洛夫指出，阿拉木圖暴亂似乎是納札爾巴耶夫陣營企圖扭轉頹勢的行動，「動亂都是掌權者人為策畫造成」，而艾比西似乎是策畫動亂的要角。

人權社運人士阿格列洛夫指出，5日他在阿拉木圖參與的示威一開始很和平，但午餐時間現場維持秩序的警力突然撤離，「隨後成群一看就像暴徒的人混入，這些人與以往示威常見的學生或中產階級迥異」。

阿格列洛夫說，暴徒顯然由犯罪幫派組織而來，這些人旋即在大街流竄並直奔阿拉木圖市政府，沿途縱火燒車、破壞公署。

目擊者稱其中一名指揮暴徒的是綽號「野人」的祖馬格迪夫，他是哈薩克當地最大的黑幫頭子之一。他在阿拉木圖市中心主廣場慷慨陳詞，要民眾逼政府讓步，還嘲笑納札爾巴耶夫的政敵是懦夫。

哈薩克 紐約時報 幫派

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