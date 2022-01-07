我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州單日新冠死亡數創疫苗普及以來最高

第一位黑人奧斯卡影帝薛尼鮑迪去世

杜特蒂祭鐵腕防疫 未打疫苗者若離家門就逮捕

中央社馬尼拉7日綜合外電報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）6日下令逮捕違反居家令的未接種疫苗民眾，這一限制措施旨在抑制因Omicron變異株引發的確診飆升。

菲律賓政府本週加強首都馬尼拉和幾個省份、城市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制。6日的確診人數較4日增至3倍多後，馬尼拉1300萬人口中未接種疫苗者被命令留在家裡。

衛生官員表示，預計未來幾天感染人數將進一步增加，並將在本月底達到頂峰。

杜特蒂在預錄訊息中說：「因為這是國家緊急狀態，我的立場是我們可以限制（沒有打疫苗的人）。」

「我現在正在向（村長）下令，尋找那些沒有施打疫苗的人，要求或命令他們留在原地。」

「如果他（未打疫苗者）拒絕並走出家門，在社區或任何地方到處走動，他都會被（有關當局）制止。若他拒絕，（官員）有權逮捕不守規章的人。」

在菲律賓，接種疫苗屬自願性，到目前為止，全國逾1億人口只有不到一半完整接種疫苗。杜特蒂對大量菲律賓人尚未施打疫苗感到「震驚」。

杜特蒂表示：「如果你不接種，你就是讓每個人都處於危險之中。（病毒）在我們的社區、我們的國家和世界迅速傳播。」

據菲律賓衛生部門數據，6日新增確診人數激增至1萬7000多人，是4日數字的逾3倍。菲律賓目前累計逾290萬人染疫，其中近5萬2000人病歿。

疫苗 杜特蒂 緊急狀態

上一則

馬來西亞前首相馬哈地 再度入住心臟醫院

下一則

反對授勳前英相布萊爾 近百萬人連署籲收回

延伸閱讀

約克維奇打法網沒問題 法國沒接種疫苗可入境

約克維奇打法網沒問題 法國沒接種疫苗可入境
新冠疫苗副作用再添一例…月經變得不規律 研究證實了

新冠疫苗副作用再添一例…月經變得不規律 研究證實了
「阿拉米達縣居民」專用新冠肺炎疫苗預約平台

「阿拉米達縣居民」專用新冠肺炎疫苗預約平台
疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　

疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　

熱門新聞

北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
以色列民眾去年12月31日戴口罩搭乘耶路撒冷輕軌。Getty Images

因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫

2022-01-02 08:46

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易
南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車