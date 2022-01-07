約克維奇簽證卡關遭拘留 粉絲冒雨聲援：讓他自由

7日，約克維奇的支持者走上塞爾維亞街頭抗議。(美聯社)

雨水落在澳洲墨爾本拘留中心外人群的身上，塞爾維亞籍網球天王約克維奇 的支持者、倡議人士和反疫苗 示威者大喊「讓喬帥自由」、「讓難民自由」。

尋求在澳洲網球公開賽 拿下創紀錄第21座大滿貫金盃的約克維奇（Novak Djokovic）陷入疫苗醫療豁免爭議。他5日深夜抵達澳洲，但簽證遭撤銷，因為他未符合當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的嚴格入境限制措施。

這場約50人參與的抗議活動來到第2天，部分人展示了超大幅約克維奇海報，另有人舉著反疫苗標語牌，一個名為「難民祖母」（Grandmothers for Refugees）的團體，則聲援被拘留的移民。

一些塞爾維亞人披著國旗並播放民族主義歌曲，在抗議活動中慶祝東正教聖誕節。

約克維奇的支持者阿克森迪耶維奇（Tara Aksentijevic）說：「他（喬帥）是我們的同胞，我們支持我們的國家。他沒辦法（慶祝）耶誕節且被困在拘留中心。」

同為喬帥粉絲的艾歷克席奇（Sash Aleksic）認同人群中一些反政府示威者的觀點，他們反對澳洲當局的COVID-19相關政策。艾歷克席奇說：「我們的人權已不復存在。」

另一名男子高舉反疫苗標語，上面寫道「釋放傳奇Novax」，Novax字面上意為拒絕疫苗，是約克維奇名字諾瓦克（Novak）的諧音。

另外，名為「反對種族主義和法西斯主義運動」（CARF）的組織也來到現場，聲援尋求庇護者。

來自CARF的波佐沃伊（Zak Borzovoy）說：「因為他的財富和地位，諾瓦克幾乎能夠規避重要的公衛措施。難民是無辜的，約克維奇不是。」

約克維奇的支持者試圖對抗這群人，但警方介入將他們隔開。

艾歷克席奇力挺曾在澳網9度封王的約克維奇，「你知道，很多人不喜歡他，他們也有權不喜歡他。但他到底做了什麼？他們認為他傲慢，因為什麼，因為他贏球嗎？」

目前尚不清楚約克維奇會被拘留多久，這位球星將爭取在10日的法庭聆訊上，推翻禁止他入境澳洲的決定。

約克維奇支持者聚集之地的正式名稱為「替代拘留場所」，裡面約有32名移民，他們因澳洲強硬移民制度而滯留。儘管邊境當局拒絕證實約克維奇的拘留地點，但據信這位頂尖網球好手人就在此處。