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約克維奇打法網沒問題 法國沒接種疫苗可入境

中央社巴黎7日綜合外電報導
世界球王約克維奇因為不公布疫苗接種狀態，未被批准進入澳洲，但法國體育部長已經向他伸出橄欖枝。(美聯社)
世界球王約克維奇因為不公布疫苗接種狀態，未被批准進入澳洲，但法國體育部長已經向他伸出橄欖枝。(美聯社)

法國體育部長今天說，世界球王約克維奇即使沒接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今年稍晚要來法國參加法國網球公開賽（French Open）也沒有問題。

為了參加澳洲網球公開賽（Australian Open），塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）5日深夜抵達澳洲，但他的簽證遭到撤銷，因為他未符合當地針對COVID-19所制訂的嚴格入境限制措施。他目前仍待在墨爾本留置移民的飯店中，面臨可能被遣返。

路透社報導，澳洲決定在澳網開打前，撤銷約克維奇基於醫療豁免申請的簽證引發熱議，認為他原本就不該獲得簽證的人，與他的支持者形成對立。

法國沒有禁止未接種疫苗者入境，但相較於接種過疫苗的人，未接種者必須面對更嚴格防疫限制。

法國體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）表示，根據國際網球總會（International Tennis Federation, ITF）的大賽規定，未接種疫苗的選手可以入境法國，並參加5月在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉辦的法國公開賽。

隨著全球疫情因為Omicron變異株的出現不斷升溫，不論在法國或世界各地，大眾對於未接種疫苗者的挫折感也隨之攀升。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週說，他要「惹惱」那些拒絕接種疫苗的人，讓他們生活難過，刺激他們去接種疫苗。

馬克宏的反對者指控他身為總統，卻使用不當措辭，只為了在4月大選前增加自身聲譽。分析家指出，他的這番話可能會獲得許多人共鳴。

34歲的約克維奇一直拒絕透露疫苗接種狀況，並公開抨擊強制接種疫苗。他也沒有透露取得醫療豁免的理由。

馬拉希尼亞努告訴法國新聞廣播台（FranceInfo）：「他（約克維奇）和接種過疫苗的選手，受到的大會安排不會相同，但他會被准許（在法網）比賽，因為防疫泡泡的規定允許他參賽。」

疫苗 約克維奇 澳洲網球公開賽

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