我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市今迎8吋初雪 800架航班停飛 50所公校停課

美12月就業弱中透緊、通膨壓力高 Fed最快3月升息

名為Kovid與疫情撞音 印度企業家：我不是病毒

中央社新德里7日綜合外電報導
名為柯維．卡普(Kovid Kapoor)的印度新創旅遊企業家，因其名字與COVID「撞音」，在網路上掀起熱議。(截取自推特)
名為柯維．卡普(Kovid Kapoor)的印度新創旅遊企業家，因其名字與COVID「撞音」，在網路上掀起熱議。(截取自推特)

「你叫什麼名字？」對一般人而言可能不是什麼特別的問題，但名為柯維．卡普（Kovid Kapoor）的印度新創旅遊企業家，因其名字與COVID「撞音」，在網路上掀起熱議。

31歲的Holidify共同創辦人卡普在推特（Twitter）自我介紹欄上澄清：「我的名字是Kovid，而我不是病毒。」

他本周發文稱，自疫情爆發以來，自己第一次到印度境外旅行，「很多人都被我的名字逗樂了」。

卡普寫道：「未來出國旅遊會很有趣！」截至今天，他這則貼文已獲得4萬次按讚和4000次轉推。

網友在評論區留下一連串笑話、迷因、訊息以及採訪要求，與此同時，傳染力高的Omicron變異株導致印度確診病例激增，這一撞名巧合讓人們得以輕鬆一下。

卡普也加入行列笑稱自己「從1990年開始Kovid陽性」，並發布一張拿著可樂娜（Corona）啤酒的照片。他表示：「我是想要多多旅行的Kovid。」

卡普告訴法新社，一夕間爆紅完全出乎他的意料，但他希望這會在旅遊業「非常困難時期」，為他的事業帶來一些能見度。

Kovid在印度是個非常少見的名字，但在印度語和梵語中意為學者或知識淵博的人，且字尾d的發音非常輕。

卡普的母親早在他出生前，就為他選了這個名字。卡普說：「這是個令人難忘、帶有美好意涵的名字。它對任何人來說，都是個引人注目的（自我）介紹，我絕不會改名。」

印度 疫情 推特

上一則

阿聯周五從放假改上半天班 民眾大喊不習慣

下一則

約克維奇打法網沒問題 法國沒接種疫苗可入境

延伸閱讀

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
擋不了Omicron 義大利飛印度包機傳「125人篩檢陽性」

擋不了Omicron 義大利飛印度包機傳「125人篩檢陽性」
小米手機涉逃漏稅 印度罰款5.5億元

小米手機涉逃漏稅 印度罰款5.5億元
印度官員：默克COVID-19口服藥有重大安全疑慮

印度官員：默克COVID-19口服藥有重大安全疑慮

熱門新聞

北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
以色列民眾去年12月31日戴口罩搭乘耶路撒冷輕軌。Getty Images

因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫

2022-01-02 08:46

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤