阿聯周五從放假改上半天班 民眾大喊不習慣

阿拉伯聯合大公國今年正式將周末移至周六和周日，打破為穆斯林祈禱者實行的周五全天休息區域性慣例。(美聯社)

阿拉伯聯合大公國今年正式將周末移至周六和周日，打破為穆斯林祈禱者實行的周五全天休息區域性慣例，7日是員工和學童上班、上課的第一個星期五。

法新社報導，許多人抱怨這種改變，企業也作法不一。有些公司採行西方周末制度，但其他私人企業則仍堅持和其他波灣國家相同作法，選在周五和周六放假。

在阿聯，需要禱告的周五向來是放假日。阿聯先前把周末定為周四、周五，2006年改為周五、周六。

清真寺變得格外繁忙。信徒照常帶著祈禱墊前來，但許多人隨後返回辦公室上班。

22歲的英國人金恩（Rachel King）在餐飲業工作，住在杜拜已有6個月。她說：「我寧可（周五）放假。我們一直這麼做，而且喜歡這種制度。周五放假，就可以去某些有營業的地方，可以辦一些事情，但現在要改在周六去做。」

阿聯於去年底意外宣布公部門改變周末制度，以便和其他波灣國家的國際企業競爭，尤其是沙烏地阿拉伯 。

根據新的時間表，阿聯政府部門和學校每周工作、上學4天半，周末從周五12時開始，一直到周日結束。周五祈禱固定在下午1時15分舉行。穆斯林祈禱時間原本通常以太陽位置決定。

美世人力資源諮詢公司（Mercer）進行民調發現，在195家企業當中，僅有23%準備採行4天半工作規定，但有過半數企業決定把周末挪到周六和周日。

一名在國際分銷商工作的女員工說：「我很幸運和孩子的放假日相同，但我丈夫就不是了。他在一家跨國公司上班，現階段還沒更改規定，我希望他們趕快改，要不然我們的家庭生活就毀了。」

美世調查也發現，近1/3公司憂心與同區域其他公司不同調帶來的影響。

在活動公司上班的拉納（Rana）說：「我們常和埃及、沙烏地阿拉伯合作。」她表示，團隊部分成員必須在周日上班。

杜拜的金融區在周五通常靜悄悄，因為許多人遠距工作，尤其現在疫情 升溫，許多學童也遠距上課。

34歲的銀行員工說，「這是第一個要上班的周五，感覺有點怪。但這對我來說合理，至少對銀行業來說。我們現在和全世界其他地方的工作日相同。」

新制度成為社群媒體 的主要話題，一名推特用戶抱怨「感覺完全不對」。

推文寫道：「我的身體和心靈都完全適應於周五要放假。我想今天會經歷一段痛苦漫長的掙扎。」

位於杜拜隔壁的沙迦邦（Sharjah）則找到了簡單的解決方法：乾脆從周五到周日3天通通放假。