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塞港讓海運變貴 歐洲和中國「長程鐵路」運輸熱

編譯季晶晶／綜合報導
海運成本變貴，長程鐵路貨運成為中國和歐洲之間的替代選項。（示意圖／路透）
海運成本變貴，長程鐵路貨運成為中國和歐洲之間的替代選項。（示意圖／路透）

在巴黎市郊的鐵路轉運站，有一列拉著將近40個40呎貨櫃的火車進場，看起來與其他貨運列車並沒有太大的不同，只不過它的起站是逾6000英里（9656公里）外的西安，途經中國、哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國和法國等7國，走了5周半到達目的地。

中國和歐洲之間的長程貨運列車曾經很罕見，如今日趨普遍，主要是海運在疫情期間變貴，企業急於另闢蹊徑。

Drewry Shipping的數據顯示，截至1月6日，一個標準的40英尺貨櫃，在8條主要航線的平均運費為9408美元，是2020年初疫情爆發前的五倍，而從中國經鐵路運一個貨櫃到巴黎，成本大概是8000美元，歐洲公司如果利用北京政府為鼓勵鐵路運輸而提供的補貼，反向成本可降到大約2000美元，極具吸引力。

中國和歐洲之間的鐵路貨運，最短只要20天，很受必須運送易腐壞或有時效性貨物、但不想支付昂貴空運費用的公司歡迎。不過，鐵路也有侷限：火車能載的貨櫃數量少於貨輪，而且避不掉疫情相關的物流亂象。

例如，有線電視新聞網（CNN）追蹤的一列中國貨運列車，遲了將近兩周才到法國，原因包括軌道交通繁忙、波蘭邊境海關查驗漫長，以及疫情造成德國火車司機短缺。

中歐之間的鐵路服務是一帶一路建設的一部分，2011年啟動，近來擴展迅速。行駛於中歐之間的貨運列車，2021年達到創紀錄的15000列，比疫前的2019年成長82%；中法之間2021年的列車數則較2019年大增一倍，法國比其他歐洲國家晚入市場。

鐵路運輸大增導致軌道過度擁擠、基礎設施面臨壓力，這意味中歐之間鐵路運輸提供的替代性有限。大型貨輪一次能載運超過20000個20英呎的貨櫃。

法國ESSEC商學院研究供應鏈管理的教授Felix Papier表示：「就整體擁堵情況和交通成本而言，往後會一直比危機之前高。火車可能發揮更大的作用。」

歐洲和中國中國之間的運輸市場，鐵路目前的占比是5%，法國國家鐵路公司SNCF中歐貨運列車的主管Savier Wanderpepen看好鐵路前景，預估該比率到2030年可能增加一倍：「即使疫情期間全球物流問題引發的麻煩狀況回歸到正常。客戶也將保留這個解決方案。火車回來了。」

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