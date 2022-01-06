哈薩克動亂 維安部隊對最大城市主廣場實施清場

從俄國媒體放出的影片顯示，俄國維安部隊進入哈薩克。(美聯社)

中亞國家哈薩克 發生動亂，最大城市阿拉木圖（Almaty）的共和國廣場（Republic Square）成為抗議者主要聚集地，槍響頻傳。媒體報導，維安部隊今天對此廣場實施清場。

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根據俄羅斯 新聞通訊社塔斯社（TASS）派往現場的記者，以及俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述哈薩克新聞頻道Khabar 24的內容，廣場已經淨空。

俄羅斯新聞社也報導，維安部隊已徹底淨空阿拉木圖所有政府大樓。抗議者先前在這些大樓與維安部隊起衝突，造成數十人死亡。

目前還不清楚上述維安部隊是哈薩克人，還是俄國 領導的軍事聯盟派出的人員。該聯盟在哈薩克要求下派兵前去協助平亂。

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俄羅斯新聞社記者說，現在阿拉木圖偶爾仍可聽到槍響，但「跟廣場有一段距離」。

法新社記者今天稍早看見人群在廣場周圍走動，隨後在當地時間下午5時30分左右聽到廣場方向傳出槍響，一小時後槍聲再起。

哈薩克昨天網路和手機 連線全面停擺，今天也是斷斷續續，難以得知這次動亂的詳情。

影片來源：YouTube The Telegraph