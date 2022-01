加拿大亞伯達省(Alberta)省長肯尼(Jason Kenney)。(Getty Images)

加拿大亞伯達省(Alberta)省長肯尼(Jason Kenney)近日惹議。去年末,他在接受媒體採訪時,把疫情 跟「武漢 蝙蝠湯」聯繫起來,被指有種族歧視 、污名化亞裔的嫌疑。

接受媒體卡加立太陽報(Calgary Sun)採訪時,他這樣評論疫情未來的不確定性:「誰知道下一個出現的變種病毒是什麼?我不知道。下一個從武漢出來的蝙蝠湯一樣的東西(the next bat soup thing out of Wuhan)是什麼?我不知道。」

