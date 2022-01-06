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約克維奇入住飯店暫不遣返 待10日聆訊結果

中央社墨爾本6日綜合外電報導
球王約克維奇在墨爾本一家飯店隔離。(美聯社)
球王約克維奇在墨爾本一家飯店隔離。(美聯社)

世界男網排名第一的塞爾維亞籍球王約克維奇（Novak Djokovic）將在墨爾本一家飯店待上至少72小時，爭取在10日舉行的聆訊推翻禁止他入境澳洲的決定。

約克維奇昨晚抵達澳洲後，澳洲境管當局註銷他的簽證，目前他下榻於墨爾本卡爾頓區（Carlton）的公園飯店（Park Hotel）。

約克維奇的律師和澳洲移民部長的代表在今天舉行的聆訊中達成協議，決定在10日於聯邦法院舉行聆訊前，不會採取行動將坐擁20座大滿貫男單冠軍的球王驅逐出境。

四大滿貫賽事之一的澳洲網球公開賽，將在本月17日登場，約克維奇也將爭取他個人在澳網的第10冠，及生涯第21座大滿貫男單冠軍。

法官凱利（Anthony Kelly）表示，他對於約克維奇從移民拘留設施遠端提供證據持開放態度。澳洲網球協會（Tennis Australia）希望在11日前解決這件事，凱利也警告，他不會受到澳網協會的影響。

代表約克維奇的律師伍德（Nick Wood）表示，他可以與當局討論他客戶的困境，且認為現在至關重要的是解決簽證的問題。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）為約克維奇抱不平，稱其他取得醫療豁免的網球選手都獲准入境澳洲，唯獨約克維奇遭到刁難。

武契奇告訴媒體：「（針對約克維奇的）政治獵巫並不符合公平競賽原則，包括澳洲總理在內的每個人都假裝規則適用於所有人。」

武契奇表示，塞爾維亞當局已兩度聯繫澳洲大使，塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）將會與澳洲內政事務部一名高階成員保持聯繫。

澳洲網球公開賽 約克維奇 澳網

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