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哈薩克最大城傳出激烈槍響 俄維和部隊搭機啟程

編譯周辰陽／即時報導
中亞國家哈薩克發生動亂，正在現場的路透特派記者指數輛裝甲運兵車及大批部隊6日早上湧入數百民眾正舉行反政府抗議的阿拉木圖主廣場。有目擊者證稱軍隊接近群眾時可聽到槍響，但廣場情勢從那時起就平靜下來。(路透)
中亞國家哈薩克發生動亂，正在現場的路透特派記者指數輛裝甲運兵車及大批部隊6日早上湧入數百民眾正舉行反政府抗議的阿拉木圖主廣場。有目擊者證稱軍隊接近群眾時可聽到槍響，但廣場情勢從那時起就平靜下來。(路透)

俄羅斯官媒《RT》5日報導，中亞國家哈薩克當局將最大城市阿拉木圖的動亂歸咎外國訓練團體及發動「反恐」行動後，市內街道據報已經傳出激烈槍響。俄羅斯主導的「集體安全條約組織」（CSTO）已正式宣布展開維和任務，CSTO的俄羅斯維和部隊則已搭乘軍用運輸機趕往當地。

據報導，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）將持續的動亂打成「恐攻」後不久，「反恐」行動就於5日晚間展開。在現場的路透特派記者指出，數輛裝甲運兵車及大批部隊6日早上湧入數百民眾正舉行反政府抗議的阿拉木圖主廣場。有目擊者證稱軍隊接近群眾時可聽到槍響，但廣場情勢從那時起就平靜下來。

RT分享的一隻網路流傳影像則顯示，阿拉木圖街頭能夠聽到槍聲大作，另一隻影片則可見到身穿鎮暴裝的官兵正在街道挺進，同時還不時聽到巨大爆炸聲響。

美聯社指警方發言人在電視表示，群眾晚間試圖衝擊阿拉木圖的政府建築，「數十名攻擊者被殲滅」。

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