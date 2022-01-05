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哈薩克動亂升級 俄羅斯主導聯盟同意派出「維和部隊」

編譯周辰陽／即時報導
哈薩克近日因燃料價格上漲引發廣泛抗議，隨著暴力衝突持續不斷，最大城市阿拉木圖市政府亦遭縱火，俄羅斯主導的軍事同盟「集體安全條約組織」（CSTO）5日晚間宣布，將派出「維和部隊」協助恢復控制局勢。(路透)
哈薩克近日因燃料價格上漲引發廣泛抗議，隨著暴力衝突持續不斷，最大城市阿拉木圖市政府亦遭縱火，俄羅斯主導的軍事同盟「集體安全條約組織」（CSTO）5日晚間宣布，將派出「維和部隊」協助恢復控制局勢。(路透)

中亞國家哈薩克近日因燃料價格上漲引發廣泛抗議，隨著暴力衝突持續不斷，全國現在進入緊急狀態，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）總統也找上俄羅斯主導的軍事同盟「集體安全條約組織」（CSTO）求助。CSTO於5日晚間宣布，將派出「維和部隊」協助恢復控制局勢。

衛報與俄羅斯官媒《RT》報導，CSTO由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯與塔吉克等國組成。現任主席、亞美尼亞總理帕希米揚（Nikol Pashinyan）在臉書貼文指出，因應托卡葉夫的申請，同時考量到由於外來干預致生威脅哈薩克的主權及國安，CSTO集體安全理事會決定，根據《集體安全條約》第四款，派遣「集體維和部隊」前往哈薩克。

哈薩克國內的示威者5日據報佔據政府大樓、並且衝擊商業首府暨最大都市阿拉木圖的舊總統官邸與機場。托卡葉夫在電視講話表示，「阿拉木圖受到攻擊、摧毀與蓄意破壞，阿拉木圖居民成為恐怖份子與土匪攻擊的受害者。因此，我們有義務…採取一切可能的行動保護我們的國家」。衛報指出，哈薩克警察被抗議分子壓倒的影像可能引發莫斯科的警戒。

CSTO尚未宣布「集體維和部隊」部署的範圍及細節，俄羅斯衛星通訊社轉述CSTO秘書處聲明指出，這批維和部隊將「派駐一段有限時間」，以實現哈薩克局勢「穩定和正常化」。

美國白宮發言人莎琪在例行記者會被問到此事時，否認美方與此事有關，「有部分瘋狂俄方說法指美國要為此事的發生負責，所以讓我就利用這個機會表明，這絕對是錯的，明顯是標準俄羅斯假訊息劇本的一部分」。

哈薩克國內的示威者5日據報佔據政府大樓、並且衝擊商業首府暨最大都市阿拉木圖的舊總...
哈薩克國內的示威者5日據報佔據政府大樓、並且衝擊商業首府暨最大都市阿拉木圖的舊總統官邸與機場。衛報指出，哈薩克警察被抗議分子壓倒的影像可能引發莫斯科的警戒。圖為哈薩克政府派出的鎮暴部隊。(路透)

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