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男子夜闖凡爾賽宮 被逮時正大啖馬卡龍配酒精

中央社／巴黎5日專電

法媒報導，一名20多歲男子3日至4日晚間突破重重警戒，成功闖入巴黎凡爾賽宮殿，他沒有進行破壞，只是來場夜光遊覽，順便享用馬卡龍和酒精。警方表示，該男子有心理疾病。

這名男子3日午夜11時左右，先是來到巴黎西南郊凡爾賽宮（Château de Versailles）前的軍武廣場（place d’Armes），爬過第一道柵欄進入大院；接著攀爬過第二座柵欄，並穿過皇家庭院，過程中都沒有被日夜嚴守在古蹟周邊的警衛發現。

這位非法遊客往皇太子妃廳（hall de la Dauphine）前進，打破一扇門上的玻璃窗，潛入宮殿內部，接著經由皇后專屬樓梯上樓，走進每天迎接上萬名遊客的參觀路徑，全程依舊沒被任何監控系統發現。

直到該男子進入神聖廳（salle du Sacre）警報才被觸動，保全人員立即啟動搜索，找到他時，卻發現闖入者行動非常怪異。

根據巴黎人報（Le Parisien）引用的內部消息，闖入者被抓到時，「正在享用Ladurée的馬卡龍，同時喝著消毒酒精」。

凡爾賽宮內部設有創立於1862年的知名甜點店Ladurée分店，法媒表示，這名男子行闖途中順手牽羊，拿了幾顆甜點店展示櫃上的馬卡龍。

警方盤查後發現，該男子疑似患有心理疾病，因此先將他送醫，待情況允許再移至看守所進行偵訊。男子僅表示自己住在40公里遠的艾松省（Essonne），身上沒有證件。警方已採樣DNA以取得身分。

警方表示，該名男子並沒有破壞古蹟的意圖，遭破壞的只有外部大門上的玻璃，且很快能修復。

然而這起事件卻使得凡爾賽宮的保全系統遭到質疑。凡爾賽宮以保密性為由，拒絕向媒體透露採取的措施。一名發言人僅指出，「現場內外都設有警報裝置、監視器以及日夜保全巡邏」。

凡爾賽宮過去也曾發生入侵事件。2020年10月，一名闖入者大半夜爬牆成功進入城堡內，在一樓被抓。他身上披了件床單，向警方表示自己是國王。

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