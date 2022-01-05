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金正恩10年試射飛彈62次 遠超父親祖父

國際組／綜合報導
北韓5日在東部海域發射的不明飛行物體，已被證實為彈道飛彈，日本政府研判已落入日本專屬經濟海域外側。圖為南韓電視台新聞快報。Getty Images
北韓5日在東部海域發射的不明飛行物體，已被證實為彈道飛彈，日本政府研判已落入日本專屬經濟海域外側。圖為南韓電視台新聞快報。Getty Images

美國前總統川普北韓領導人金正恩2018年6月首次舉辦高峰會前，兩人有段時間曾隔空互嗆，川普譏諷喜歡試射飛彈的金正恩是「小火箭人」。從試射飛彈的統計數字來看，這個稱號金正恩當之無愧。

金正恩在2011年12月接掌政權，上月剛滿10年。美聯社報導，美國和南韓統計顯示，10年來金正恩共進行62次彈道飛彈試射，相較之下，他祖父金日成統治北韓46年，只進行9次飛彈試射，他父親金正日當家17年，進行了22次飛彈試射。金正恩試射飛彈的頻率，遠超過父親和祖父。

另外，北韓進行過6次核子試爆，四次在金正恩任內，北韓還曾三度試射洲際彈道飛彈，全都是金正恩下令發射。

這些數據顯示，金正恩當政10年來，除了在北韓內部建立絕對權威，也透過頻繁的武器測試，努力讓北韓具備能夠打擊美國本土的核武飛彈能力。

川普政府試圖透過外交手段說服北韓放棄核武計畫，但相關努力在2019年宣告失敗，原因是北韓堅持有限度放棄核武，交換美國逐步解除對北韓制裁，美國則主張北韓徹底放棄核武才解除制裁。雙方談判中止後，金正恩威脅將擴大核武軍備，並恢復試射飛彈，雖然北韓也展現自制，川金會後就不再試射長程彈道飛彈。

不過，北韓的飛彈技術仍持續精進，2019年試射採用固態燃料、更具機動性的KN-23短程飛彈，去年9月宣稱成功試射「火星8號」極音速飛彈，持續擴張其飛彈軍火庫。

對於外界批評其窮兵黷武，北韓反控批評者雙重標準，認為美國、南韓都在擴張軍備，沒有理由只批評北韓發展自衛能力。這些自衛能力除了自保，也能成為未來對外談判時擺出高姿態的籌碼。

北韓 金正恩 川普

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